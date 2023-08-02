المحاربون القدامى!

صبحت القائمة المرشحة لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم الجديد واضحة المعالم والصورة وبينت لنا ترشيحات الأندية، ولكن الغريب هو عدم تقديم نادي شباب الأهلي مرشحاً له لمجلس إدارة الاتحاد التي نعتبرها أهم وأبرز هيئة كروية بالبلاد، عموماً أصحاب الترشيح والقرار أدرى وفي رأيي أنه عندما يتم طلب الاتحاد من الأندية ترشيح الأعضاء يجب أن تفكر الأندية ترشيح الأكفاء والأقدر الذين يستطيعون أن يخدموا الكرة الإماراتية وهو عين المنطق والعقل!

لفت انتباهي في قائمة المترشحين أمر آخر أعجبني وهو عودة المحاربين القدامى إلى تشكيل اتحاد الكرة المقبل، وهما العزيزان عبد المحسن الدوسري وعبيد سالم مرشحا رئيس الاتحاد، وهما من أقدم الرياضيين الإداريين المميزين في عطائهما ودورهما نظراً للخبرات التي يتمتع بها الاثنان فلهما تجارب غنية، كما أن معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس الاتحاد لديه علاقة قديمة بالثنائي تعود إلى أيام الدراسة الجامعية بالعين، ومن هنا يتبين أهمية دور التوافق بين الأعضاء وهذا ما نتمناه لتكون فاتحة خير لمجلس الإدارة الذي نأمل منه الكثير خلال المرحلة المقبلة، وبما أننا في مرحلة التغيير والتطوير أتمنى أن يقرأ الأعضاء المرشحون للدورة الجديدة لاتحاد الكرة خبرين:

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الأول هو اعتماد مجلس إدارة الأكاديمية المختصة باكتشاف المواهب الرياضية الواعدة في السعودية لمدة 3 سنوات حيث ضمت القائمة المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو من أجل إعداد أجيال رياضية وبمختلف المراحل من أجل بناء الأبطال، والخبر الثاني الذي لفت انتباهي هو سباق الأندية حيث بدأت تزداد يومياً توجهاتها نحو الخارج ونرى التعاقد مع لاعبين يطلق عليهم «موهوبون» وهم من بلاد الواق واق! ورحم الله أيام زمان كانت الأندية توفد العشرات من أبنائنا الموهوبين واليوم أصبح الأجنبي والمقيم هومن نطلق عليه الموهوب، وهذه رسالة لمن يهمه الأمر!!.. والله من وراء القصد



*نقلاً عن البيان الإماراتية