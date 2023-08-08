حمدالله وبودبوز !

• عبدالرزاق حمدالله لا مكان له في الاتحاد وربما يلحقه كورنادو وروما.



• اليوم النظرة أعلى والهدف واضح ولا مجال للعواطف يا كابتن.



• نونو سانتو قال الحقيقة، لكن تفاصيلها قدمتها وسائل الإعلام.



• التفاصيل هنا: من الطائف | مهند الحميد - مراسل القنوات الرياضية السعودية:



‏⁧‫#عبدالرزاق_حمدالله‬⁩ طلب أن يكون هو المنفذ الأول لركلات الجزاء، ويريد أن يستعيد رقمه الأساسي رقم 9 من ⁧‫#بنزيما‬⁩.. وحسب مصادرنا إدارة ⁧‫#الاتحاد‬⁩ بدأت بالبحث عن عروض للاعب.



• ولاشك أن مثل هذه الشروط لايمكن تقبلها الإدارة الفنية بقيادة نونو ولا إدارة الاتحاد بقيادة أنمار، فهي أشبه بشروط تعجيزية أراد من خلالها حمدالله أن يغادر بأقل الخسائر.



• سيرحل أو رحل فعلاً حمدالله وهذه (قوانين الاحتراف)، بل وفكر مرحلة جديدة لا مكان فيها لاشتراطات لاعب ودلع آخر ولا ضغط جمهور.



• الجميل أن جماهير الاتحاد لم تكن مع حمدالله بقدر ما كانت مع الاتحاد لإدراكها التام أن البديل سيكون حتماً أفضل.



(2)



• الشيء بالشيء يذكر، لابد هنا أن أستحضر الكابتن رياض بودبوز اللاعب الذي كان خير قائد للأهلي في رحلة التعب.



• ولا يمكن أن أنسى ما قدم في تلك الرحلة المرعبة في سبيل إعادة الأهلي إلى حيث هو الآن.



• إلا أن ما قلت عن حمدالله وكورنادو وروما أقوله عنه بمعنى يجب أن لايغضب الجمهور إذا كان هناك نجم من فئة محرز وفرمينو ومكسيم وكيسيه فلا بأس من الاستغناء عنه، ولا أقولها تقليلاً من الكابتن، بل تأكيد على أن التوجه أكبر والطموح عالٍ.



(3)



• الحرف للراحل محمد الدحيمي:



في ذمتك يادارها كيف الاحوال؟



‏ هو عاد به من ريحها.. من سملها؟



‏احيان تاخذني من سهولي جبال



‏ ماعاد أميّز صعبها.. من سهلها



‏يعني على ماقال الأول بالأمثال



‏«احب ذاك الدار من حب اهلها».

*نقلا عن عكاظ السعودية

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