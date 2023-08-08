«بيت الكرة».. والإعداد لموسم 23/‏‏24

التغيير ليس هدفًا في حد ذاته وإنما هو وسيلة للوصول إلى الهدف، فالمتابع لما يدور في أروقة الاتحاد البحريني لكرة القدم، يتيقن له بأن الاتحاد عازم على تغيير شكل مسابقاته للموسم الرياضي 2024/‏2023، وخاصة بعد أن أحدث الاتحاد تغيرات في تشكيل بعض لجانه العاملة، ففي لجنة الحكام تم اختيار الحكم الدولي المتقاعد علي السماهيجي لرئاسة اللجنة مما وضعه أمام تحديات كبيرة ومن أهمها كيفية ضمان تحقيق العدالة التحكيمية بين الفرق المشاركة، والعمل على تحسين مستوى الحكام في إدارتهم للمباريات والحفاظ على المصداقية والنزاهة في التحكيم، والتعامل مع الضغوط المهنية والجماهيرية التي قد يتعرض لها هو وأعضاء لجنته في ظل الغياب المحتمل والمؤكد لتقنية حكم الفيديو المساعد أو ما يسمى «VAR».

كما هو الحال مع لجنة الحكام، فإن اللجنة الإعلامية والتي يترأسها عضو مجلس الإدارة السيد أيمن الفردان، أمام تحديات لإنجاح دور اللجنة خلال المرحلة القادمة والتي تتطلب العمل على تفعيل محورين أساسيين هما إعادة ترتيب آلية العمل داخل اللجنة والعمل على تنفيذ بعض البرامج التطويرية التي تستهدف الارتقاء بالعمل الإعلامي داخل أروقة «بيت الكرة»، كما على اللجنة فتح قنوات التواصل وتفعيل التعاون مع جميع وسائل الإعلام والمراكز الإعلامية بالأندية لتحقيق العمل الجماعي لما فيه رقي وتطور العمل الإعلامي في الأندية وانعكاساته الإيجابية على مسابقاتنا الكروية، والذي يصب في مصلحة الكرة البحرينية.

هناك نقطتان أود أتطرق إليهما في عمودي هذا، الأولى فيما يخص التقيد بالأنظمة المتبعة للدخول والجلوس بالمنصة الرئيسية في ملاعبنا الكروية، فليس من المعقول أن تصبح المنصة الرئيسية أرضية خصبة للمشاحنات والمشاجرات التي تحدث بين الفينة والأخرى من منتسبي الأندية وأحيانًا صدامات مع رجال الإعلام، وهنا يأتي دور الاتحاد البحريني لكرة القدم في تنظيم عملية دخول المنصة من خلال تطبيق القوانين والأنظمة على الجميع من دون استثناء، في سبيل إبراز الوجه والسلوك الحضاري للمجتمع الرياضي البحريني، أما النقطة الثانية فهي الإشادة بقرار «بيت الكرة» في اعتماد آلية توحيد كتابة الأسماء عل قمصان لاعبي فرق الأندية وعدم السماح بكتابة أسماء ورموز مستعارة، وهذا بلا شك سيمنع من انتشار ظاهرة التقليد الأعمى في ملاعبنا الكروية.



*نقلاً عن الأيام البحرينية

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