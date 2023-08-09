الأمور تعود إلى نصابها

تفاعل الشارع الرياضي مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باقتصار مشاركة المواطنين وأبناء المواطنات في المسابقات الرسمية في المراحل السنية التي ينظمها اتحاد كرة القدم بدءاً من الموسم القادم، بعدما استفحل الأمر في أنديتنا ولم يعد لأبنائنا مكان لممارسة حقهم المشروع في لعبتهم المفضلة.

ولا أدري من هي الجهة التي استغلت قرار اتحاد الكرة في مشاركة المقيم في مسابقاتنا وفي إطارها التنظيمي، واستفحل الأمر إلى أن يبحث أبناؤنا وأولياء أمورهم عن من يساعدهم في انضمام أولادهم وأحفادهم إلى المدارس الكروية وأكاديميات الأندية لإشباع رغباتهم والحصول على حقهم المشروع في ممارسة الرياضة، وكم من اتصال تلقيته خلال الفترة الماضية من أولياء الأمور من أسرتي لانضمام أحفادي وأحفاد إخوتي لبعض المدارس الكروية في أنديتنا في مختلف إمارات الدولة، وأصبح بعضهم بموهبته يحتل مكاناً في صفوف تلك الأندية والأكاديميات بإقرار من القائمين عليها.

كل الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لملامسته لواقع ومستقبل كرتنا بعد استفحال الظاهرة، ولمجلس الشارقة الرياضي الذي تفاعل مع توجهات صاحب السمو بعد أن أيقن بتأثير إفرازات القرار على مستقبلنا الكروي، بعد أن ضاقت عليهم أنديتنا وأوصدت الأبواب في وجوههم حباً منهم في تربع أنديتهم وتصدرها للمسابقات المحلية التي لم نلمس منها ما ذهب إليه أصحاب قرار مشاركة المقيم الذي سيظل عبئاً مالياً على الأندية وسبباً في تراجع أنديتنا وحتى منتخباتنا، إقليمياً وقارياً.

وكم كنت أتمنى تبني المجالس الرياضية الأخرى هذه التوجهات بمطالبة اتحاد كرة القدم بتصحيح هذا المسار الذي لم يضف لكرتنا نهجاً فنياً، وحرم أبناءنا من ممارسة حقهم الطبيعي في ممارسة الرياضة بالأندية، إلا أن مصالح أخرى طغت عليها، لا أقول شخصية، وإنما استجابة لرغبات المنتفعين من هذا القرار بحرمان أبنائنا من ممارسة هواياتهم ونيل حقوقهم المشروعة، وإذا ما توسعت لتشمل حراس المرمى.

وأي تأخير في تصحيح المسار سندفع ثمنه غالياً في القادم من الأيام والموسم القادم.



*نقلاً عن الاتحاد الإماراتية

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