مبادرة خصخصة الأندية 4x4

في بداية الألفية الجديدة، أي قبل حوالي عقدين من الزمان، رعى رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة البحرينية المؤتمر الثاني حول ادارة الهيئات والمنشآت والأندية الرياضية الذي عقد خلال الفترة ما بين 25 و29 من يونيو 2005 لبحث خصخصة الأندية الرياضية، وذلك في إطار سعي مملكة البحرين الى خصخصة الأندية الرياضية، والذي يعتبر من أحد الأهداف الرئيسية للوصول الى تحسين وسائل تمويل الأندية ودعمها وتطويرها على المستوى الخليجي والإقليمي.

الآن وبعد مرور حوالي عقدين من الزمان ألا يحق لنا ولكل المتابعين للشأن الرياضي أن نتساءل؟ أين وصل مشروع خصخصة الأندية الرياضية؟ وما هي المبادرات في هذا الشأن؟ إن الرياضة البحرينية تحتاج إلى اعتماد مبادرات جادة وجريئة لإحياء مشروع خصخصة الأندية، وذلك من أجل مضاعفة موارد الأندية المالية وضخ رؤوس أموال جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، وتوفير الأموال التي تنفقها الحكومة لدعم الأندية، وتوجيهها لإنفاقها على بناء وتشييد المنشآت وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية واكتشاف المواهب.

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من المبادرات التي يمكن اقتراحها لإحياء مشروع خصخصة الأندية في المملكة مبادرة «خصخصة الأندية 4 x 4»، والتي تتركز على البدء بالتفكير الجاد في خصخصة عدد من الأندية الرياضية المحلية العريقة ذات القاعدة الجماهيرية العريضة وذلك عبر نقل ملكية أربعة (٤) أندية رياضية (نادي واحد في كل محافظة من محافظات المملكة) إلى أربعة (٤) شركات كبرى أو مؤسسات تجارية أو صناديق سيادية والتي تمتلك الحكومة فيها ما نسبته 50 ‎%‎ من مجموع رؤوس أموالها، وذلك بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في القطاع الرياضي، وتشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الرياضي، إضافة إلى تعزيز مصادر الأندية المالية عوضًا عن الاعتماد على الدعم الحكومي وبما يدفع قدمًا من خطى المنافسة الرياضية بصورة أفضل، وبما يساهم بصورة أكبر في خلق المزيد من فرص العمل المجدية واستحداث فرص وظيفية جديدة، كل هذا وغيره من الأهداف المشروعة أمام راسمي السياسات الرياضية.

إنه من المفترض أيضًا أن يعمل تخصيص الاندية الرياضية الأربعة على تحويل وتطوير آلية إدارة هذه الأندية وتشغيلها بما يتوافق مع آليات عمل القطاع الخاص، التي تقتضي مزيدًا من الشفافية وفرض متطلبات الحوكمة على عمل إداراتها، ولتضيف قيمة لا يستهان بها وتنوعا بالغ الأهمية في رواق القطاع الرياضي، وكونه سيشكل نقلة كبرى في قطاع الرياضي المحلي يمنحه زخمًا أكبر وأقوى، يزيد بصورة كبيرة من أهليته وكفاءته لأجل تلبية الاحتياجات المتنامية للاقتصاد الوطني من التمويل.

خاتمة الرؤى، ينبغي اليوم - وربما أكثر من وقت مضى - اتخاذ مبادرات مختلفة للنهوض بالمنظومة الرياضية والبحث عن الطرق الملائمة لذلك التي قد تعد من أهمها الخصخصة بكل أشكالها وآلياتها وبما تحمله من حلول لمشاكل أنديتنا الرياضية وفي مقدمتها تمويل أنشطتها الرياضية. فصناعة الرياضة في رأيي عمادها الأساسي هو نقل ملكية الاندية الرياضية وتخصيصها. أطرح هذه المبادرة على الرأي العام المتيقظ والحريص على مصالح الرياضة البحرينية في هذا الوقت الدقيق، وأتمنى أن تأخذ طريقها للدراسة والنقاش.



*نقلاً عن الأيام البحرينية