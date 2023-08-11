الهلال والنصر أجمل من أفتار

لم نكن لنحلم بنهائي أكثر إثارة من هذا، نصر وهلال على كأس الملك سلمان، كم نحن محظوظون لمشاهدة نهائي قد لا يتكرر مرة أخرى.

سنكون على موعد مع قمة الكرة السعودية، ليس لدينا بيتزا مثل الإيطاليين، ولا مسلسلات مثل المصريين، ولا أفلام مثل الأمريكيين، ولكن لدينا كرة قدم بنكهة مختلفة تتذوقها بمجرد أن تفتح التلفزيون.

نهائي جمع كل شيء، كأس القائد العربي الملهم الملك سلمان، فالحدث وحده يكفي لأن تكون المباراة 5 نجوم، مع ذكر النجوم لا يمكن إلا أن نذكر رونالدو الذي أضاف لمنافساتنا الكثر وجعل منتجنا يصل للعالم،

كنّا دائمًا نقول إن لدينا كرة قدم مميزة وممتعة، ولكن أحدًا لم يصدقنا، الآن العالم يشاهد نوعًا مختلفًا من كرة القدم التي تجعلك تقف على أطراف أصابعك لـ 90 دقيقة.

اسم الهلال والنصر والتاريخ الطويل من التنافس الساحر يجعلنا متأكدين بأن المباراة ستكون واحدة من كلاسيكيات الكرة العربية التي ستبقى في ذاكرة الأجيال حتى عام 2121.

متحمس حد انعدام النوم ونسيان الأكل والشرب، من يحتاج للشرب والهلال سيقابل النصر في نهائي أغلى الكؤوس.

أعرف أنكم تتضايقون عندما يتحدث النصراويون عن التحكيم، وأعرف أيضًا أنكم تتضايقون عندما يتحدث الهلاليون عن قلة النجوم، نحن دون تلك الأحاديث والصياح والنياح في الليل والصباح نفقد جزءًا من التقاليد التي تسبق كل مباراة، فالأحاديث الصغيرة هي ما جعل الديربي كبيرًا، المباراة في السعودية ليست شوطين، بل أشواط من الهجمات والهجمات المرتدة قبل المباراة بأيام وبعدها بأسابيع.

نحن نفصل كل شيء في المباراة حتى ضحكة الحكم، نفصفص الإخراج والتعليق، ولا نرحم المحللين ولا المقدمين، في كرتنا المحلل التحكيمي أهم من الحكم، بعد كل مباراة تبدأ مباريات ونقاشات ومقاطع لا تنتهي.

مرحبًا بكم في كرة قدم، لا تبدأ ولا تنتهي مع صافرة الحكم.

الكرة السعودية ألذ من البيتزا وأكثر إثارة من المسلسلات وأمتع من كل الأفلام.. إذا أردتم مشاهد الخيال وفيلم أغرب من "أفتار"، فكونوا على الموعد يوم السبت الساعة التاسعة بتوقيت مكة، واحكموا بأنفسكم.

*نقلاً عن الرياضية السعودية

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