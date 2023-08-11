صباحات الأهلي...!!

السعه 30 ألفا.. والطلب 300 ألف.. ركزوا معي في الأرقام وبعدها تعالوا نبحث سر هذا الشغف بل أسباب هذا العشق....!!



الأهلي ليس مجرد ناد نهواه ولا مجرد فريق نشجعه هو حالة تسكننا وإن أردنا أن ننثر مشاعرنا تضيق علينا العبارات ونكتفي بذاك النشيد الذي بات يميزنا ويتميز به مدرجنا...!!!!



الليلة في ملعب الرمز والأب الروحي للأهلي نبدأ رحلة الدوري ونقص الشريط أمام حزم سيأتي وكلي أمل أن يخرج على الأقل بنقطة.....!!!



بدر تركستاني وفرقته الماسية (ليلهم شمس) على رأي البدر....!!!



جاهزون للغناء وجاهزون لتقديم لوحة العودة بكثير من الوله وكثير جداً من الإبداع....



تمنيت أن أكون معهم لأعيش أجواء لا تفوت لكن سأكون معهم بكل مشاعري...



(2)



بقي للأهلي لاعبان ننتظر الإعلان عنهما من خلال صندوق نشكر له عمله الذي لا ننكر جودته مع الأربعة لكن نحن كما هم العشاق ننتظر إغلاق الملف بما ننتظره منهم...!!



ولايمكن في هذا السياق أن ننسى الدور الذي يلعبه الأستاذ عبد العزيز العنقري مع بقية الأعضاء ....!



(3)



عندما يظهر عبقري حقيقي في العالم، يمكن التعرف عليه من خلال هذه العلامة: «كل الحمقى يتآمرون ضده».



‏- جوناثان سويفت



ومضة:



أجيك متضايق ومرهق ومتعنّي‏. واروح ودموع عيني عنْك ساترها. ودّي اعلّمك بهمومي ولكنّي



‏أخاف اعلّمك فيها.. ما تقدرها..

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*نقلاً عن عكاظ السعودية