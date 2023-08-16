نتمنى موسماً يحقق الآمال

ينطلق يوم بعد غدٍ «الجمعة» موسمنا الكروي الواحد والخمسون، الذي انطلق عام 1973، والسنة الخامسة عشرة احترافياً منذ 2008، في ظل تراجع المستوى الفني لفرقنا محلياً والبقاء من دون الطموح إقليمياً وقارياً، في الوقت الذي تطالب فيه الجماهير ووسائل الاعلام المختلفة بمضاعفة الجهود لتحقيق هدف الاحتراف وبلوغ المنشود، كما رسم لها من ذوي الاختصاص في الجهات المختلفة والقائمين على أنديتنا منذ انطلاقة مسابقاتنا الكروية مع قيام الدولة عام 1971.

واستعدت كل فرقنا في فترة التوقف بمعسكرات خارجية أعقبتها بمباريات ودية للوقوف على جاهزية لاعبيها قبل انطلاقة صافرة البداية، والأمل يراود غالبيتها في تحقيق حلم التتويج، ولو بدرجات، وفق إمكاناتها وجاهزيتها وتاريخها في المسابقة.

وكم شعر بالفخر، كل المنتمين للأندية المتوجة بجوائز رابطة دوري المحترفين، فرقاً ولاعبين وأجهزة فنية بنيل ألقاب الجائزة، التي كانت بمثابة تقدير وتكريم لأصحابها في موسم شهد منافسة شرسة حتى اللحظات الأخيرة وإن كانت من دون الطموح، إلا أنه في القادم من الأيام نتوقع أن تكون أكثر استجابة ومحققة لآمالنا للمضي قدماً بأنديتنا لمصاف كبار فرق المنطقة والقارة في بطولات الموسم المقبل، بعد الوقوف على سلبيات الموسم السابق، لتدخل أنديتنا سباق التفوق في مشاركاتها القادمة، خاصة ناديي شباب الأهلي والشارقة اللذين دشنا سباق الكأس الآسيوية بلقائي الوحدات الأردني وباشوندار البنجلاديشى يوم أمس.

أمنياتنا للناديين بالتوفيق آسيوياً، كما تنتظر جماهيرهما ذلك، والأمل معقود بتجاوزهما هذه المرحلة، ومواصلة تفوقهما محلياً، وكذلك لبقية أنديتنا التي تسعى هي كذلك، وإن تفاوتت ترشيحات جماهيرنا في تحقيق بطولات الموسم، وفق إمكاناتها وجاهزياتها الخارجية والداخلية.

فالتفاؤل يسود الشارع الرياضي بقرب استلام الاتحاد الجديد لمهامه برئاسة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وفريق عمله ورابطة دوري المحترفين برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي، الذي لم يدخر جهداً في تطوير المنظومة الاحترافية، التي يقودها وفق أرقى معايير العمل الاحتراقي، والذي وضح جلياً في احتفال نهاية الموسم بتتويج الفائزين في جوائزها.

لذلك نحن متفائلون بالقادم من الأيام، بأن تكون كرتنا وأنديتنا في صدارة المشهد الإقليمي والقاري، بما تمتلك من كفاءات إدارية واعدة، وما يتميز بها لاعبونا، وما يتمتعون به من إخلاص وتفانٍ لتحقيق حلم الجميع واعتلاء منصات التتويج في القادم من البطولات.



*نقلاً عن الاتحاد الإماراتية

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