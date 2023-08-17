من نخاطب في الأهلي ؟

• الأندية الثلاثة: «هلال ونصر واتحاد» اتضحت الصورة لدى الإعلام والجمهور وعرفوا مع من يتحدثون ويطالبون.

• في الأهلي وأقولها صدقاً لا ندري من الشخص الذي نخاطبه وتحديداً ما يخص القدم.

مادة اعلانية

• هل نخاطب أعضاء الصندوق فرداً فرداً أم المدير التنفيذي يزن الشريف أم من؟.

• أما رئيس النادي فلا أعلم هل يملك صلاحيات تجعلنا نسأله سؤال المليون الذي قد لا يملك إجابته أم نذهب إلى الصندوق نفسه ونطرح همومنا في صيغة أسئله تبحث عن إجابة؟.

• في البدء لا يمكن أن أنكر فضل الصندوق بعد الله في تحرير الأهلي من أغلال وصايا أودت به إلى مواقع لا تشبه تاجه الملكي، إلا أن هذا لا يمنع أن نطالب بما حصل عليه الشركاء الثلاثة من حيث الصرف المالي، فلا يمكن أن يأخذ غيرنا صفقات مليارية ونحن صفقات لم تصل إلى قيمة لاعب من الثلاثة.

• مع توقيع الأهلي أو اتفاقه مع المدافع التركي ديميرال بقي ليكتمل الثمانية لاعب ربما يكون زيلينيسكي وهي بلاشك قائمة مالياً لا ترقى إلى الشركاء الثلاثة، وأعتقد أن الأمر حسم على صعيد الصفقات الأجنبية في حالة إنهاء صفقة زيلينيسكي، ولمحاولات سد الفجوة أتمنى حسم صفقات محلية مؤثرة لعل وعسى أن تشكل دعماً للفريق لا سيما أن هناك قراراً معلقاً معنياً بوقف النادي فترتي تسجيل، وهذا ما يجعلنا حريصين على ضرورة التذكير بقرار أوقف تنفيذه من خلال التدابير الوقتية.

• أرجع إلى سؤال طرحه إعلامي عربي (محمد القاعود) مذيع وصحافي في هيئة الإذاعة البريطانية والذي سأل من خلاله عن تأخر صفقات الأهلي هكذا مباشرة سؤال مهم يحتاج لإجابة: لماذا يتأخر الإعلان عن صفقات الأهلي السعودي؟! حدث مع ميندي وفيرمينيو ومحرز وماكسيمان، ويحدث مع زيلينيسكي حالياً؟

• سؤال مباشر أحيله إلى من يملك الإجابة عليه من الصندوق أو النادي.

• أخيراً.. الوسيلة الوحيدة لإبداء التفوق في التعامل مع الآخرين هي أن تُظهر لهم أنك في غنى عنهم.



*نقلاً عن عكاظ السعودية