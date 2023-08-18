الاستثمار الرياضي السعودي.. من الشجرة إلى الغابة

هل كرة القدم لعبة ترفيه وتسلية فقط؟ وهل بإمكانها أن تكون صناعة تؤثر اقتصادياً ومالياً وسياسياً على الدول؟!

قبل الإجابة جدير أن نشير إلى أن العالم أدرك عبر علماء التنمية البشرية أن "الرياضة تحدد هوية الأمة، تعلمنا الانضباط والعمل فرادى ومجموعات، تغرس فينا كيف نفوز بشرف وكيف نخسر بكرامة، غير أنها تحافظ على صحتنا وتمنحنا لياقة بدنية، بل وتمنحنا الشعور العظيم بالتقدم والانتصار. وفي زمننا الجاري وهو الأهم تشكل جزءاً رئيسياً من ثقافتنا ومن حياتنا".

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والآن ليست معنية بتلك فقط بل هي استثمار عظيم يزيد المداخيل وفرص العمل تعمل الدول على تنميته والارتقاء به، وفق تقدير يشير إلى أن حجم صناعة الرياضة عالمياً 1.5 تريليون دولار.. صناعة واعدة ومؤثرة تمثل نحو 50 مليار يورو من اقتصاد ألمانيا وتوظّف 1.4 مليون شخص.. ونحو 6 % من اقتصاد البرازيل، ويبلغ حجم الإنتاج في قطاع الرياضة في الصين في 2015، 326 مليار دولار.

ولك أن تتخيل أن أمريكا قبل نحو ربع قرن عام 2000 حققت مردوداً ضخماً من صناعة الرياضة بلغ 229,8 مليار دولار، أي ضعف قطاع صناعة السيارات، وأكبر حجماً من قطاع المرافق العامة والزراعة، ويساوي سبعة أضعاف قطاع السينما والإنتاج السينمائي.. هنا وبعد تلك المعطيات ندرك لماذا تسعى المملكة العربية السعودية ومن خلال رؤية "السعودية 2030" لتكون صناعة الرياضة رافداً أساسياً لتنويع مصادر الدخل؟، ولماذا بدأت في تأهيل ودعم وابتعاث الشباب السعودي لأجل ذلك قبل أن تشرع في الاستثمار محلياً وخارجياً في هذا القطاع، لتعيش الآن مرحلة تاريخية، ترتكز على سياسات جديدة تستطيع التعامل مع المستجدات الراهنة بجدارة، وليتم معها تجاوز الآثار السلبية التي كانت عليها سابقاً.

من هذا الأفق نرى نحن السعوديين الغابة الاستثمارية في الرياضة كاملة بعد أن كان بعضنا يرى الشجرة ولا يرى الغابة.. لتكون وكما يرى خبراء الإاتصاد مزدهرة مثمرة متجلية ويخطب ودها الجميع كل يريد أن يمتلك شجرة فيها أو أشجاراً، المهم أن يستثمر هذا الألق والجمال.. فالاستثمار في الرياضة رافد لتقديم استثمارات أخرى وهو ما يفعله السعوديون الذين تكتشف سعة أفقهم واختيارهم المنطلق الصحيح.. ليس إلا أن الرياضة هي السبيل الأمثل للتعريف بالمنتج.. كيف لا وهي من يتفق عليها الجميع.. ويشعر بجودتها العالم.. وإذا كان السعوديون يعيشون نهضة استثمارية في الشأن الرياضي.. الرياضة بكل منافساتها وعلى رأسها المبجلة كرة القدم أصبحت ركناً أساسياً في حياة البشر بل إنها تجاوزت لتكون عملاً اجتماعياً وفعلاً وطنياً يهتم به الصغير والكبير غير أنها واحدة من أكثر فرص الاستثمار التجاري في العالم.. ولذلك بات التفكير في الرقي بالعمل الرياضي شأناً مهماً بدأت بتطويره وتحسينه قبل أن تقدم على تقديمه.

نقول إن ما يحدث من انبهار وتفاعل عالمي مع العمل الرياضي الاستثماري السعودي يقابله جودة سعودية ملتزمة بمبادئها راسخة بقيمها رائعة بتنفيذها.. كفيلة بالإجابة على ذلك التساؤل.. ومَن يتابع المشروع الاستثماري السعودي الكبير الذي يقوده قائد الرؤية "السعودية 2030" ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يجد في كل حيثياته الاستثمار المتعدد سواء في المال أو الإنسان.. استثمارات ترتقي بالبلاد وأهلها إلى آفاق اقتصادية وفكرية أكبر توائم بين التقدم والإرث الثقافي الأخلاقي الذي تملكه هذه البلاد.

المهم في القول إن السعودية بدأت من حيث انتهى الآخرون تنظيماً واستثماراً في ظل أن الاقتصاد الرياضي أصبح شأناً مهماً في استثمارات الدول وعاملاً مهماً يشير إلى تطورها يدعم ذلك التنظيمات الكبيرة عالمياً التي احتضنتها، والتعاقدات الكبيرة مع النجوم والمميزين. ولك أن تتخيل أن البلد الذي تحدث العالم عنه كحدث تاريخي حينما أحضر قائد البرازيل روبرتو ريفالينو في السبعينيات من القرن الميلادي الماضي.. أصبح حضور من هم بقيمة الأفضل عالمياً في السباقات والملاكمة وكل الرياضات بل وللاستقرار في السعودية أصبح أمراً عادياً في ظل آفاق استثمارية آمنة مربحة شجعت نجوم العالم لكي يلتحقوا بركب الاستثمار والتنافس الأفضل خارج أوروبا.

*نقلاً عن الرياض السعودية