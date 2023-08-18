"السلة "..على الطريق !

تأهل منتخبنا الوطني لكرة السلة للرجال إلى التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى نهائيات كرة السلة بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستنطلق في العاصمة الفرنسية باريس صيف العام المقبل يعد مؤشرا إيجابيا على مسيرة المشاركات الكبرى على مستوى القارة الآسيوية وهو ما يجسد نجاعة العمل الذي يقوم به اتحاد اللعبة على مستوى المنتخبات الوطنية والذي نتمنى استمراريته بالنهج نفسه مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية المرحلة المقبلة التي سيواجه فيها المنتخب منتخبات النخبة الآسيوية وهو ما يتطلب إعداداً مكثفاً وتهيأت لائقة بدنيا وفنيا ومعنويا إذا ما أردنا للمنتخب الذهاب إلى أبعد ما يمكن الوصول إليه بين أقوياء القارة الصفراء ولعل الحلم السلاوي بالوصول إلى الأولمبياد يتحقق كما تحقق حلم كرة اليد ..



نتائج منتخبنا السلاوي في التصفيات التمهيدية التي اختتمت في العاصمة السورية دمشق تدعو إلى التفاؤل حيث استطاع " الأحمر السلاوي " تحقيق أربعة انتصارات متتالية على منتخبات كل من المملكة العربية السعودية – كازاخستان – سوريا وإندونيسيا لضمن بذلك صدارة المجموعة بجدارة والتأهل إلى التصفيات النهائية مبكرا دون الحاجة إلى نتيجة مباراته أمام المنتخب الهندي في ختام جولة التصفيات التمهيدية ..



نتائج تنم على تطور ملحوظ وملموس في المنظومة السلاوية يتواكب مع تاريخ اللعبة وشعبيتها الجارفة على الصعيد المحلي ويبعث على الأمل بتحقيق قفزات إيجابية لمنتخب الرجال على المستوى القاري في قادم الأيام ..



فقط نحتاج إلى المزيد من الدعم والتحفيز لرفع الروح المعنوية لدى اللاعبين كسلاح أساسي للمرحلة المقبلة ولتقليص الفوارق البدنية والفنية بينهم وبين نظرائهم من عمالقة اللعبة في منتخبات النخبة الآسيوية ..



نبارك لاتحاد كرة السلة هذا الإنجاز المحفز مع تمنياتنا أن لا يتوقف طموحنا عند هذا الحد ما دامت هناك فرص لتحديات قادمة ..

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*نقلاً عن الوطن البحرينية