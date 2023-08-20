غاضبون يا موسيماني

اليوم الأول من دوري أدنوك للمحترفين لم يمر كعادته من دون إثارة، ومن دون مفاجآت، بل كانت هناك واحدة من العيار الثقيل، كانت مفاجأة عاصفة تلك التي حدثت لفريق الوحدة أحد المرشحين الأقوياء لبطولة هذا الموسم، الفريق الكبير، الذي أبلى بلاء حسناً في البطولة العربية، والتي كانت استعداداً مثالياً، يتلقى الهزيمة الأولى من أول مباراة على يد فريق البطائح، الذي استمر بأعجوبة في دوري المحترفين الموسم الماضي، البطائح كان الفريق الأفضل والأقوى، وأثبت أحقيته في الفوز المثير، الذي سيكون له أثره الكبير في مسيرة هذا الفريق المكافح، خلال هذا الموسم.

غضبت جماهير الوحدة كما لم تغضب من قبل، فالمفاجأة غير مبررة، وغير مقبولة، لا سيما أن الفريق لم يكن مقنعاً، والغضب الأكبر كان على المدرب موسيماني، فالآمال معلقة عليه بصورة لافتة، فإذا به يخذلهم، ولم يكن موفقاً في مساراته الفنية، ولا في إدارته للمباراة، وأثارت تغييراته المتأخرة كثيراً من الاستياء، عموماً هي مفاجأة من العيار الثقيل، ولعلها تكون من باب «رب ضارة نافعة»، ويعود الفريق الكبير فيما هو قادم إلى المسار المأمول منه، ومن مدربه.

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كلمات أخيرة

* يفوز شباب الأهلي المتوج باللقب بسهولة بالثلاثة، وبعشرة لاعبين على عجمان الحصان الأسود للمسابقة الماضية، لكني لا أريد أن أكون متسرعاً، فالوضع سيكون مختلفاً هذا الموسم، العين هو العين يفوز في النهاية رغم مقاومة بني ياس، الذي يظهر اختلافاً هذا الموسم، والشارقة هو الشارقة مثل العين تماماً، فاز في النهاية رغم القوة والأداء اللافت من اتحاد كلباء.. يوم أول عاصف يا دورينا، 13 هدفاً، وجماهير زاحفة لا سيما في المدرج العيناوي كما عودونا.

*نقلا عن البيان الإماراتية