أخطاء بدائية

انطلق دوري روشن السعودي لكرة القدم وسط انتظار وترقب الجماهير السعودية والخليجية والعربية، كما أن كثير من الجماهير حول العالم تراقب انطلاقة هذا الدوري الذي كان حديث الصحافة العالمية طوال الشهرين الماضيين.

وبالفعل انطلق الدوري بمباريات كان عنوانها الأبرز هو الحضور الجماهيري الكبير الذي زاد من جمالية المباريات وتحديداً جمهور النادي الأهلي الذي خطف الأضواء في الجولتين الأولى والثانية.

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لكن هذه البداية المتميزة لدوري روشن على الصعيد الجماهيري لم تخل من بعض الأخطاء، صحيح أنها أخطاء غير واضحة للجميع لكنها حدثت للأسف.

وكان أول هذه الأخطاء حدث في مباراة أبها والهلال حيث إن هناك لوحة إعلانية كانت في الملعب لكنها للأسف كانت تابعة للبطولة العربية ولم يلاحظ أحد هذا الشيء، إلا المختصين في الجوانب التسويقية، كما أنه في نفس المباراة اصطف الفريقان لبضع دقائق لأداء النشيد الوطني لكن عطل مفاجئ في النظام الصوتي داخل الملعب ألغى الفقرة!

وفي مباراة الوحدة والشباب تأخرت المباراة بسبب تأخر حضور طاقم حكام المباراة!

وفي مباريات أخرى لعبت بعض الفرق من دون أن يضعوا شعارات الرعاة على القمصان بسبب بعض الاجتهادات الفردية التي رفضت خروج الرعاة لأسباب شكلية رغم أن الأندية اتفقت مع الشركات الراعية قبل الجولة بأيام.

وآخر الأخطاء كان حرمان بعض الأندية من تسجيل بعض لاعبيها المحترفين، بسبب لوائح أقرت بشكل مفاجئ دون مشورة الأندية، لتحرم هذه الأندية من الاستفادة من لاعبيها لأسباب غير منطقية.

وعندما نورد هذه الأخطاء في هذا المقال فهو من باب الحرص في عدم تكرارها، لأن قنوات أخرى ستنقل الدوري السعودي كما يشاع، لذا نأمل أن نتدارك الأخطاء قدر المستطاع؛ كي تكتمل الصورة الجميلة للدوري السعودي.

*نقلا عن الرياض السعودية