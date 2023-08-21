عقدة الزعيم حارس

من يظن مجرد ظن أن فرق الصندوق ستلتهم مادونها وأنت نازل أي من الخامس إلى الأخير فهو واهم ولايعرف كرة القدم.

الفوارق قد تحسم مباريات لكنها لايمكن أن تكون مرتكزاً نبني عليه ونجزم من خلاله أن الأربعة الكبار سيهيمنون ويحولون البقية إلى حصالة نقاط.

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جولتان كانت فيها رسائل ولكن الثقل قدام، نعم الثقل قدام، ومن يريد أن يسبح في بحر التوقعات فليسأل مدرب النصر ولاعبيه ماذا واجهوا أمام الاتفاق والتعاون ومن عمق الإجابة ستبان حقيقة الصعب والأصعب من الصعب.

الهلال المتعثر أمام الفيحاء تندرج عثراته وتعثره أمام الفيحاء تحت مايسمى العقدة، وعقدة الزعيم الحارس فلاديمير الذي لم يجد بعض جمهور الهلال للانتقام منه بعد المباراة إلا برشقه بكثير من العلب الفارغة، وهذا عمل ليس أخلاقيا ولايشبه الهلال.

أكد مصدر مسؤول في «النيابة العامة» أهمية التزام الجماهير الرياضية بأنظمة ولوائح إقامة المباريات الرياضية، من بينها عدم النزول لأرضية الملعب أو تعطيل اللعب أو التأثير على سلامة الآخرين أو ارتكاب أي سلوك مخالف، مهيباً بجميع الجماهير الالتزام بذلك وعدم مخالفة هذه التعليمات أو ارتكاب ما من شأنه تشويه الفعاليات أو المناسبات بشكل عام والرياضية بشكل خاص.

ونحن بدورنا نؤكد دائماً وأبداً على ضرورة الالتزام بالتعليمات ومن يخالفها يجب أن يعاقب وفقاً لنوعية المخالفة.

حرك مدرج الأهلي كل المدرجات لعل وعسى أن تشارك زملاء بدر تركستاني عبارات الإعجاب.

نحترم اجتهاداتكم وغيرتكم لكن النسخة الأصلية لا تشبه التقليد.

عاش الأهلي وعاش مدرجه الفخم فكونوا مثله أو لاتشوهوه بالتقليد.

أخيراً: الحزن سببه الذكاء، كلما زاد فهمك لأشياء معيَّنة كلما تمنيت لو لم تفهمها.

‏- تشارلز بوكوفسكي



*نقلاً عن عكاظ السعودية