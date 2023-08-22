“البريميرليغ” تحت المجهر

انتهت مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي دون حدوث أي مفاجآت مدوّية، فجميع الفرق الكبيرة والمرشحة للقب حققت الفوز، في حين سيطرت نتيجة التعادل على قمة الجولة التي جمعت تشيلسي وليفربول في الستامفورد بريدج.

على الرغم من أن الحُكْم على مستوى الفرق يبدو مبكرا للغاية، إلا أن هناك ثمة معالم صغيرة بينت التفاوت بين الفرق المنافسة على اللقب، فمانشستر سيتي من الواضح أنه سيبقي الفجوة نفسها عن بقية المنافسين، وسيكون المرشح الأبرز للقب. اما الأرسنال، فكان متوقعا أن يظهر بصورة أفضل مما ظهر عليها بعد التعاقدات الجديدة والمميزة، في حين أن تشيلسي بقيادة بوكتينو سيكون له شأن كبير في المنافسة على المراكز الأربعة الأولى، بينما ستبقى علامة الاستفهام حول مصير ليفربول ومانشستر يونايتد بعد ظهورهما بمستوى باهت لا ينذر بقدرة الفريقين على المضي قدما والمنافسة بكل قوة على اللقب!

كما أسلفنا لا يمكن الحكم على الفرق جميعها من جولة واحدة ومن الممكن أن يتغير الحال للأفضل أو للأسوأ، بيد أننا هنا فقط أحببنا أن نرى بالمجهر ما كشف عنه الظهور الأول للفرق!

يقول مدرب مانشستر يونايتد تن هاغ أنه لا يمكن وضع مانشستر يونايتد في قائمة المنافسين على اللقب في ظل تواجد السيتي والأرسنال بصفقاته الجديدة؛ لأن ذلك لا يبدو منطقيا ألبتة!

تصريح غريب لا يمكن تقبله من مدرب يدرب أكبر نادي في إنجلترا من حيث الألقاب والإنجازات حتى لو كان ما أدلى به يبدو صحيحا لوهلة، فعشاق المانيو لا يقبلون بتاتا بغير رؤية فريقها المفضل يعتلي منصات التتويج وبالذات منصة البريميرليغ التي حُرموا منها لعقد كامل وهم على أحر من الجمر لرؤية هذه اللحظة العصيبة والمنتظرة!

كانت إدارة نادي ليفربول تمني النفس بأن تنجح بالظفر بخدمات الإكوادوري كاسيدو باعتباره أفضل بديل لفابينهو المنتقل للاتحاد السعودي، لكن كاسيدو فضل عرض تشيلسي ووقع رسميا على عقده.

مباراة ليفربول وتشيلسي كشفت إلى حد كبير حاجة الريدز إلى لاعب “ريجيستا” من العيار الثقيل، وإن لم يصل هذا اللاعب حتى انتهاء الميركاتو، فإن فرقة كلوب ستعاني أيما معاناة، وتذكروا ذلك جيدا!



*نقلاً عن البلاد البحرينية

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