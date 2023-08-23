تمبكتي هل تتدخل «نزاهة»!

لا جديد يذكر في موضوع انتقال مدافع الشباب حسان تمبكتي المثير لنادي الهلال، هو سيناريو متكرر سنويًّا مرة أو مرتين بين الناديين من يتألق في الشباب ينتقل للهلال ومن يستغني عنه الهلال ينتقل للشباب، هذا هو الأمر الطبيعي خلال العقد الأخير حتى والشباب يُنافس بوجود خالد البلطان رئيسًا.

الشيء غير الطبيعي هو انتقال تمبكتي للهلال وهو أقل العروض المقدمة للشباب الذي يملك عقده لأربع سنوات قادمة، وهو ما أثار حفيظة الأعضاء الشبابيين ضد رئيس النادي ما دعاهم إلى اتهامه بأنه أتى لأجل نقل اللاعب تمبكتي للهلال، بحسب ما نشر في صحيفة “الرياضية” أول أمس، وهو ما يتطلب تدخلًا عاجلًا وسريعًا من قبل وزارة الرياضة التي كانت قد تعهدت للرؤساء المرشحين ممثلة بوكيل الوزارة عبد العزيز المسعد بعدم السماح التفريط في مكتسبات النادي إلا بعد الرجوع للوزارة وإجماع الشبابيين بحسب ما ذكره العضو الذهبي الشبابي الأمير عبد الرحمن بن تركي..!

الأحداث الدراماتيكية التي حدثت الليلة قبل الماضية تُعيد سيناريو انتقال ياسر القحطاني من القادسية للهلال قبل عقدين من الزمن وبالعرض الأقل حينها كان الاتحاد تقدم بالعرض الأفضل إلا أن الأمور سارت عكس ما كان يأمله القدساويون حينها، وتحدث في ذلك كثيرًا رئيس القادسية السابق جاسم الياقوت والأمثلة كثيرة كانتقال أسامة هوساوي وقبله عيسى المحياني..!

المؤسف أن تتم الانتقالات بهذه الطريقة التي يشوبها كثير من الأخطاء التي لا تُقبل في عصر الاحتراف وبدعم لا محدود من الدولة للأندية وللدوري، وهو ما يُنبئ بردود أفعال قوية للأعضاء الذهبيين في الشباب منها طلب تدخل “نزاهة” في قضية انتقال تمبكتي للهلال بحسب ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط، بعد انتقال اللاعب للهلال صاحب العرض الأقل ما تسبب في خسارة مالية كبيرة للشباب بحسب ما ذكره العضو الذهبي ناصر الكنعاني.

نوافذ:

ـ تداعيات قضية انتقال حسان تمبكتي في حال وصولها لجهات التحقيق ستبدأ أولًا من حيث أسباب تقدم خالد الثنيان لرئاسة الشباب ومصدر تمويل تسديد رسوم العضوية البالغة 8 ملايين ريال.

ـ رفض أعضاء إدارة الشباب والأعضاء الذهبيين انتقال تمبكتي للعرض الأقل باستثناء رئيس النادي أمر لا يمكن أن يمر مرور الكرام على وزارة الرياضة ننتظر ونشوف..!

وعلى دروب الخير نلتقي،،



*نقلاً عن الرياضية السعودية

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