سوشال القوة الناعمة

كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في العالم، وهي القوة الناعمة في وقتنا الحاضر، طالما توقفت عند هذه الجملة كثيرًا، عندما يتابع نجوم العالم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ملايين المتابعين عرفت أن الموضوع لم يعد مجرد ممارسة هواية أو وسيلة ترفيه، بل أصبحت صناعة عالمية متعاظمة تبنى على أسس متخصصة وتؤثر في جميع المجالات.

ونحن الآن نملك في دوري روشن 3 لاعبين ضمن قائمة أعلى 5 لاعبين في كرة القدم متابعة على السوشال بالعالم “كريستيانو ونيمار وبنزيما”، فهذا هو الوقت الصحيح في تسويق هؤلاء النجوم الذين يعتبرون من أهم اقتصاديات اللعبة التي تتجه للأفراد أكثر من الكيانات، حيث يتابع اللاعبين في الوقت الحالي شريحة تفوق متابعي الأندية.

أول لاعبي كرة القدم تأثيرًا هو رونالدو، وهو أكثر اللاعبين متابعة على مواقع التواصل، حيث يمتلك حوالي المليار متابع في 3 منصات؛ هي “إنستجرام”، و”فيسبوك”، و”إكس”، ووفقًا لقائمة فوربس، استفاد النصر من تأثير رونالدو على السوشال ميديا ليرفع عدد متابعيه على إنستجرام فقط إلى أكثر من 10 ملايين، والفيسبوك إلى 4 ملايين، وموقع إكس إلى 4.1 مليون. كريستيانو منذ انتقاله للنصر قبل 8 أشهر فقط، حقّق زيادة تقدر بنحو 150 مليون متابع.

الثاني هو نيمار لاعب الهلال لكرة القدم، وهو أحد أكثر المؤثرين في العالم، حيث أن لاعب كرة القدم البالغ من العمر 31 عامًا لديه أكثر من 250 مليون متابع على “إنستجرام”، و”فيسبوك”، و”إكس”، مما أدى إلى ارتفاع متابعي الهلال على موقع إكس إلى 11.3 مليون متابع والفيسبوك إلى 4.700 مليون متابع، هذا بخلاف الإنستجرام أيضًا، فمنذ إعلان نادي الهلال عن الصفقة عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس” بالتعاقد مع نيمار حصل على أكثر من نصف مليار مشاهدة منذ نشره، مقارنة بـ14.7 مليون مشاهدة لإعلان نادي إنتر ميامي عن ضمه ميسي.

الثالث هو بنزيما، لاعب نادي الاتحاد، الذي يحتل المرتبة الرابعة عالميًا والثالث في دوري روشن على مواقع التواصل الاجتماعي برصيد 139 مليون متابع على “إنستجرام”، و”فيسبوك”، و”إكس”، وبالطبع استفاد نادي الاتحاد بارتفاع متابعيه إلى 4.7 مليون على موقع إكس، و305 آلاف على الفيسبوك.

هذه الأرقام المفزعة لدى البعض تعتبر جزءًا من الاستثمار القادم في الرياضة، وسيكون لها أثر كبير علينا في الفترة القادمة في ظل أن السوشال ميديا أصبح شأنًا مهمًا في عالم الاستثمار.



*نقلاً عن الرياضية السعودية

مادة اعلانية