صفقات خيالية أم استثمار مضمون؟

سألني أحد أصدقائي الأكاديميين وهو أكاديمي متخصص في العلوم التربوية، وله مؤلفات تربوية عديدة: لماذا يتقاضون لاعبون كرة القدم هذه المبالغ الخرافية؟ وهل يستحق أي لاعب كرة -حتى ولو كان نجما متألقًا- مثل هذه المبالغ الطائلة، والتي تسجل أرقامًا قياسية جديدة لشراء اللاعبين؟ وهل هناك عائد اقتصادي منطقي أم ماذا؟ لماذا تحظى كرة القدم، وحدها، بكل هذه الأرقام الفلكية دون باقي الرياضات؟

وحتى لا يسترسل ويخبرني أن أسعار بعض نجوم الكرة تتجاوز ميزانيات جامعات عريقة، أجبته هذه الأسئلة تذكرني بقول توفيق الحكيم حين كان يردد أن ما يكسبه هو، بقلمه ككاتب ومفكر من الدرجة الأولى على مدى حياته كلها، يكسبه لاعب كرة قدم بقدمه في عام، أو عامين.. بل ربما في أقل بكثير! ثم استطردت وقلت له، يا صديقي، إن هناك سوء فهم عند غير المشتغلين والمنشغلين باقتصاديات الرياضة فمنهم من يرى في هذه الرواتب الخيالية تطورا طبيعيا لسوق صناعة الرياضة والعرض والطلب، ومنهم من يرى فيها تضخمًا مبالغًا لأسعار اللاعبين، وهناك من فكر بنقطة ضيقة عن قيمة الصفقات ولا ينظر لما بعدها.

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فالحقيقة، أن هذه الصفقات الضخمة هي استثمار ويسترجع وبسرعة من عقود الرعاية وحقوق البث وجلب الإعلانات وبيع التذاكر والقمصان وغيرها. فمثلاً، عندما نعلم أن عوائد بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المنصرم قد بلغت 10.4 مليار جنيه إسترليني، وأن القيمة السوقية لنادي ريال مدريد قد بلغت 6.07 مليار دولار، ونادي مانشستر يونايتد حوالي 6.0 مليار دولار، بفعل عقود رعاية قمصانها وملاعبها، وريوع بيع التذاكر والقمصان، وعائدات الإعلانات التجارية، فضلاً عن جوائز البطولات المحلية والقارية، سندرك تمامًا السبب الرئيسي الكامن خلف هذا التضخم الجنوني في أسعار انتقالات اللاعبين، فكرة القدم أصبحت صناعة وتجارة رائجة واستثمار مضمون، وأغلب مسؤولي الأندية وملاكها، أصبحوا يعلمون بأن إنفاق الملايين قد يعود عليهم بالمليارات، وعلى هذا فلا غضاضة في استثمار شبه مضمون النتائج!

وأضفت في حديثي، إن الاستثمار في نجوم المستطيل الأخضر من اللاعبين من خلال هذه الصفقات الفلكية يمكن اعتباره كعامل ترويج للبلد سياحيًا، فمن ناحية سيأتي محبوه في المنطقة لمشاهدته، ومن ناحية أخرى ستكون كل حركاته وصوره خارج المستطيل الأخضر بمنزلة دعاية وإعلان للبلد، وكدليل على ذلك، أن بعض الدوريات الإقليمية احتلت حيزًا كبيرًا من اهتمام الصحافة الرياضية العالمية مؤخرًا نظرًا لحجم الصفقات التي أبرمت لاستقطاب نجوم كرة القدم العالميين. كما أن قيام بعض الأندية من تحطيم الأرقام القياسية في شراء اللاعبين، تستهدف توسيع قاعدة انتشار لعبة كرة القدم في البلد، إدراكًا من هذه الدول أن هناك تأثير اللعبة الشعبية الأولى عالميًا في المكانة والنفوذ الدولي وتسويق النموذج وبناء الصورة الذهنية لهذه البلد عالميًا خلال العقود المقبلة، فضلاً عن أن وجود لاعبين مشاهير سيسهم في إنجاح خطط توسيع قاعدة انتشار اللعبة في البلد وانضمام ملايين الشباب هناك لممارساتها، وهو ما يمكن أن يتحول يومًا ما إلى صادرات رائجة للعالم أجمع، بحيث تنضم كرة القدم إلى قائمة من الصادرات البلد إلى أسواق العالم!

الشاهد: إن التفاوت بين مداخيل اللاعبين كمهنة، والمهن الأخرى، هي حالة طبيعية تخضع لمبادئ الاقتصاد والتجارة، ولمستوى الاستثمار وأسعار السوق وعملية العرض والطلب، مثله في ذلك مثل أي صناعة أخرى. وأن نجومية لاعب كرة القدم لا تقل في مستواها عن بطل مبدع في فيلم، كلف إنتاجه ملايين الدولارات، أو مطرب يشنف أسماع جمهور بنبرات صوته. ومن هنا فهي ليست حالة رياضية خاصة، بل حالة إنسانية عامة، وراسخة الجذور، حالة موجودة منذ فجر التاريخ وإلى اليوم، وعلى امتداد العالم.

خاتمة الرؤى، لا أقطع بأني أقنعت صديقي بهذه الأجوبة، ولكن يجب أن نعترف بأن لعبة كرة القدم لم تعد مجرد رفاهية، أو وسيلة للتسلية وملء أوقات الفراغ، بل أصبحت صناعة ستدر مليارات بمختلف القطاعات من حقوق الرعاية، السياحة الرياضية، بيع حقوق النقل، تذاكر المباريات، تشغيل القطاع الخدماتي، أنشطة استثمارية، إنشاء ملاعب وأكاديميات وكل ما يرتبط بالقطاع الرياضي، ومصدر للقوة والنفوذ المستقبلي باعتبار اللاعبين والرياضيين «موارد مستقبلية».



*نقلاً عن الأيام البحرينية