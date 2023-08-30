الاهتمام بالجماهير

ربما أكثر الملاحظات التي نسمعها في شبكات التواصل وعلى أرض واقع ملاعبنا، هي حاجة العديد من الملاعب إلى توفير الكثير من الأشياء المفقودة، والتي تحتاج إليها مسابقاتنا المحلية، خصوصاً أننا بحاجة إلى أن تكون ملاعبنا جاذبة للجماهير.

على إدارات الأندية العمل على حضور بعض المباريات من المدرجات الشعبية، والتعرف إلى الأجواء التي تؤثر بشكل أو بآخر على الجماهير، بداية من عملية الدخول وصولاً إلى الخدمات التي يتم تقديمها خلال المباراة والأسعار، إضافة إلى جوانب عديدة أخرى لا يمكن أن تتعرف إليها إلا عندما تتواجد في مكان الجماهير، ويجب أيضاً أن تستمع إليهم.

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وعلى الرغم من هذه الظروف، إلا أن الجماهير حضرت بأعداد جيدة جداً في أول جولتين، وكان هناك عمل رائع من قبل الروابط الجماهيرية الموجودة لدى بعض الأندية، وعلى الإدارات ورابطة المحترفين أيضاً الاستماع إلى الملاحظات من أجل توفير بيئة مناسبة، خصوصاً أن الأغلبية تابعت مباريات خارجية في أوروبا، وهناك فرق شاسع في ما يتم تقديمه من خدمات تجذب الجماهير إلى الملاعب وتجعلهم يقضون أوقاتاً ممتعة قبل وأثناء وبعد المباريات مع العمل على توفير كل سبل الراحة.

نأمل أن تكسب إدارات الأندية الجماهير في الخسارة قبل الفوز، لأن الجميع يهتم بمصلحة النادي، وأن يتم العمل معاً وتبادل وجهات النظر وسماع الملاحظات وجعل النادي مكاناً مناسباً واجتماعياً مثلما كانت أنديتنا في السابق.

ويحسب للمشجعين أنهم مازالوا يتجهون إلى الملاعب رغم ارتفاع درجات الحرارة وضعف المستويات الفنية، ناهيك عن النتائج السلبية للعديد من الفرق، لذلك من المهم أن يتم كسب هذه الفئة والعمل على أن يزداد العدد، كونهم فضلوا قضاء أوقات فراغهم في ملاعبنا بعيداً عن الكثير من أماكن الترفيه المتوافرة لدينا في الدولة.

أيضاً هناك شخصيات قيادية من الجماهير موجودة في وسائل التواصل الاجتماعي، لايزالون يقومون بعمل رائع من أجل الحشد الجماهيري للمباريات، وأقترح أن تقوم الرابطة بتشكيل لجنة لهؤلاء المشجعين من كل نادٍ موجود في دوري المحترفين لتبادل وجهات النظر في ما يخص شؤون المشجعين، بما يحقق المصلحة العامة.

وعلى بعض إدارات الأندية أن تترك مخاوف فقدان «الكرسي»، وأن تفتح أبوابها لهؤلاء المشجعين الذين تهمهم مصلحة فريقهم، وأن يتم توفير بيئة مناسبة بعيداً عن أي عداءات.

• نأمل أن تكسب إدارات الأندية الجماهير في الخسارة قبل الفوز، لأن الجميع يهتم بمصلحة النادي.

*نقلا عن الإمارات اليوم