سيعود بنزيما أقوى

في الدقيقة 36 من مباراة الاتحاد والوحدة سقط كريم بنزيما على الأرض متألمًا من الإصابة حسب المشهد كان اللاعب يمسك مكان العضلة الضامة وغادر الملعب مصابًا دون أن يفصح الجهاز الطبي في النادي حتى وقت كتابة المقال عن حالة اللاعب الصحية وموعد عودته إلى تشكيلة الفريق.

قلق الجماهير الاتحادية بسبب مباراة الفريق يوم الجمعة القادمة ضد الهلال في كلاسيكو الكرة السعودية الأقوى خاصة بعد خسارة نادي الاتحاد بقيادة كريم بنزيما في البطولة العربية على كأس الملك سلمان بن عبد العزيز.

كريم بنزيما، نجم كرة القدم الفرنسي ولاعب فريق ريال مدريد السابق وكابتن نادي الاتحاد السعودي في الوقت الراهن لم يتعرض للعديد من الإصابات القوية على مدار مسيرته الاحترافية. هناك بعض الإصابات التي تعرض لها في السابق وتعتبر خفيفة ولم يغب عن الملاعب فترة طويلة وهي:

- في عام 2014، تعرض بنزيما لكسر في إصبع القدم خلال مشاركته مع المنتخب الفرنسي في مباراة ودية أمام أرمينيا.

- في عام 2015، تعرض بنزيما لتمزق في عضلة الفخذ خلال مباراة لريال مدريد أمام ليفانتي في الدوري الإسباني، ما أدى إلى غيابه عن الملاعب لفترة معينة.

- في عام 2019، تعرض بنزيما لإصابة في الكتف خلال مشاركته مع ريال مدريد في مباراة ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

في 17 سبتمبر 2022م أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بيانًا رسميًّا أوضح فيه طبيعة إصابة قائده ومهاجمه الفرنسي كريم بنزيما.

وقال النادي الملكي في بيانه: “بعد الفحوصات التي أجراها لاعبنا كريم بنزيما من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بإصابة في العضلة نصف الوترية وحمل زائد في عضلات الفخذ، وكلاهما في الفخذ الأيمن”.

النادي لم يوضح فترة الغياب لكن صحيفة ماركا الإسبانية كانت قد أكدت أن بنزيما سيغيب ما بين 7 إلى 10 أيام وبالتالي غيابه عن مواجهتي ريال مايوركا في الدوري الإسباني ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا.



لا يبقى إلا أن أقول:

الشيء المميز في اللاعب كريم بنزيما أنه لاعب محترف وحريص بالمحافظة على صحته وملتزم بالعلاج بشكل رائع مع كل إصابة يتعرض لها، ويعود للملاعب بشكل أقوى بعد الإصابة.

‏أعتقد وجود لاعبين كبار في دورينا فرصة لكي يتعلم اللاعب السعودي منهم كثيرًا من الأمور الاحترافية، شاهدنا عندما أصيب كريم بنزيما طلب مباشرة التغيير من الملعب ولم يكابر على الإصابة هذا احتراف في التعامل مع الإصابات حتى لا تتضاعف خطورتها.

*نقلا عن الرياضية السعودية

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