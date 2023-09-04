نبدأ بهم أم بحضرتك يا ماتياس... أظن أن كل العبارات جائزة بعد ليلة السقوط الكبير...!!!!!

الأهداف في كمها موجعة وفي طريقة تسجيلها مؤلمة...!!!

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هل من قربان في الأهلي يقدم ضحية لهذه الفضيحة أم دم الفضيحة يوزع على كل الأهلاويين....؟؟؟

قلت حزين أنا فمن يواسيني فوجدت تحت هذه التغريدة ما يسمى مجازاً (سمك لبن تمر هندي) ولا بأس أن أحزن وأوغل في الحزن فهذه مشاعري وأنا حر فيها....!!!

لم أجد بعد الخمسة أي ملمح لأنطلق من خلاله وأقول من هنا نبدأ رحلة تشخيص واقع مباراة نسفت تفاؤل كل الأهلاويين....!!

ماذا أقول وعن ماذا أتحدث يا شركاء الميول؟ هل أضمد الجرح بمسكنات .....؟

يقول صديقي سليمان القباع الهدوء طيب.. نعم طيب يابوعبدالله أن نهدأ لكن واقع الحال يدعونا أن نطالب بصفقات محلية قبل انتهاء الفترة التي لم يبق لها إلا أيام معدودات...!!!

ففي الأهلي لا يوجد لاعبون محليون بعد أن تم تفريغ الفريق في سنوات الضياع من كل مقدراته......!!!

المدرب الذي أفرحنا في البداية بحماسه وشغفه أحبطنا بعد الخمسة وأي إحباط يا محرز...؟؟؟

المشكلة لا نعلم من نخاطب إدارياً.. إدارة الصندوق أم إدارة خالد العيسى ....؟؟؟؟

ولا نعلم هل نخاطب الشركة أم المؤسسة غير الربحية....؟

أسئلة مشروعة أجزم أن طرحها واجب مهني وأخلاقي لاسيما بعد أن أرى في الأندية الثلاثة ظهورا لرؤسائها أنمار ومسلي وبن نافل في كل تفاصيل النادي بما فيها كرة القدم ولا نعرف من يمثل الثلاثة في الصندوق عكس الأهلي يا رئيس الأهلي الذي لا ندري أين موقعه في القدم....؟

لماذا أبعد يوسف عنبر ولماذا أبعد نايف قاضي ومن البديل؟ وهل القرار قرار الشركة أم قرار المدرب....؟؟

يحتاج الأهلي على الأقل ما لا يقل عن أربعة لاعبين محليين قبل إغلاق الفترة الخميس؛ لأن النقص واضح ومطاردتكم للسراب انتهت كما هو سراب فها هي الأندية تتعاقد يومياً وأنتم تعيشون على وهم حسان ومتعب مع أننا حذرناكم من إضاعة الوقت في مفاوضات نعرف نهايتها....!!!



*نقلاً عن عكاظ السعودية