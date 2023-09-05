بمناسبة استضافة الإمارات للكونغرس العالمي للإعلام، تنظم وكالة أنباء الإمارات جلسة عصف ذهني اليوم، يحضرها العديد من أفراد الأسرة الرياضية والإعلامية لتبادل الآراء والأفكار، الهدف منها اختيار أفضل الملاحظات، والخروج بالنتائج المثلى التي ستخدم واقعنا الرياضي، فلا بد أن نهنئ القائمين على الكونغرس الإعلامي، لما يمثله من نقلة حضارية، تعكس تقدم وتطور الإعلام الوطني بالدولة، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في تنظيم حدث كبير بمستوى كونغرس، وهو المصطلح الذي تميزت به الرياضة.

لا يستطيع أحد أن ينكر دور الرياضة في المجتمع، واللقاء المفتوح مع الإعلام والرياضيين وتبادل وجهة النظر في الكثير من القضايا التي تطرح، وتناولها بروح رياضية عالية، أعتبره ثقة تامة بأصحاب الفكر والقلم، ونتطلع معاً إلى تحولات جديدة مقبلة، لأن وراءها ناس يحبون الخير، هدفهم الوطن، الذي أصبح اليوم واحداً من الدول التي يشار إليها بالبنان، والهدف الحقيقي الذي يسعى إليه الجميع، هو المصلحة العامة، فالإعلام الواعي يسهم في تحقيق التطور، فهنيئاً بهذا النهج الذي يضاف إلى إنجازات الرياضة والإعلام، وتقديرنا الكامل على الجهود الطيبة المبذولة لاستضافة الكونغرس.

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استضافة هذا التجمع الإعلامي الكبير، لا تحسب لنا فقط، بل لدول المنطقة بأسرها، فهذا التجمع له تأثيرات مستقبلية مبشرة، تواكب التطور الهائل الذي وصلت إليه بلادنا، وحتماً للرياضة والإعلام دور مهم في حياة الشعوب والأمم.. والله من وراء القصد.

*نقلا عن الرياضية السعودية