الدوري بعيون العالم

مقال اليوم مما نقلته وسائل الإعلام العالمية، وقاله جمهور الكرة في العالم عن الدوي السعودي، وتحديدًا بعد مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال، في التعلقات نشاهد الأثر الكبير، الذي أحدثه انتقال النجوم للدوري السعودي، وللسرعة التي تحولت فيها المباريات إلى أحاديث الشأن الكروي في العالم. حساب فيفا سبورت نقل من ردود أفعال الإعلام الرياضي البرازيلي بعد انتهاء مباراة الاتحاد والهلال أنقلها لكم:

ـ مباراة من مستوى الدوري الإنجليزي.

ـ هذه المباراة أفضل من متابعة ميلان وروما، لقد أحببتها.

ـ الكلاسيكو يبقى كلاسيكو في أي مكان.

ـ ميشائيل غيّر المباراة.

ـ هناك مباريات للدوري الإنجليزي والفرنسي والإيطالي، ولكن نحن متحمسون للدوري السعودي، إنها القصة الجديدة.

ـ أفضل من الدوري الفرنسي.

ـ مباراة عظيمة تضع أي مباراة في الدوري الإيطالي في الجيب.

ـ الحقيقة أن هذا الدوري سيدخل التاريخ مع الوقت، لديهم مستويات عالمية، لقد قالها كريستيانو رونالدو.

صاحب حساب على تويتر اسمه خالد بذل مجهودًا في جمع بعض التغريدات للجمهور في العالم عن المباراة، وقام بترجمتها، وسأكتفي بنقل بعض التغريدات دون كتابة أسماء المغردين لصعوبتها، خصوصًا تلك اليابانية.

ـ أنا أشاهد الدوري السعودي الآن، وهو مفرح للغاية. هناك فرق مليئة بالنجوم وتستحق المشاهدة فعلًا.

ـ يا لها من مباراة كانت في الدوري السعودي يا أصدقائي.

ـ أحتاج إلى اشتراك DAZN (قناة) في أسرع وقت ممكن. يبدو أن الدوري السعودي للمحترفين ممتعًا.

ـ الدوري السعودي الحدية فيه عالية، وهو مثير للاهتمام.

ـ أخي، (مشجع برتغالي) إن الدوري السعودي أكثر إثارة للاهتمام من الدوري البرتغالي.

ـ مباراة الاتحاد ضد الهلال مجنونة، لكن لسبب ما كان الناس ضد دوري المحترفين السعودي. يجب إيقاف الكراهية وتقدير ذلك.

ـ في رأيي الشخصي الدوري السعودي أفضل من الدوري الفرنسي.

ـ تُلعب جميع بطولات الدوري في أوروبا اليوم، لكن أفضل مباراة كانت في الدوري السعودي.

ـ أنا سأتابع الدوري السعودي أول بأول.

*نقلا عن الرياضية السعودية

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