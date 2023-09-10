اعتمدت الجمعية العمومية التشكيل الجديد لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان لتبدأ فترة عمل جديدة من عمر كرة القدم الإماراتية تمتد لـ 4 سنوات. وكل ما أريد قوله اختصره في 3 كلمات فقط هي: «نحن على ثقة»، نعم نحن على ثقة من أن معالي الشيخ حمدان بن مبارك ومجلسه سيأخذنا إلى حيث نريد وحيث نستحق، فهو يعرف كرة الإمارات حق المعرفة، من خلال مسيرة طويلة عاصرت كل المحطات، وعاشت أيام الانتصارات وأيام الانكسارات، وعلمت أسباب الفرح وأسباب الغضب.

نحن فقط، نذكره إذا جاز لنا ذلك أننا نعيش فترة من التراجع لم نشهدها على هذا النحو من قبل، ولأن لنا تاريخاً كروياً نفخر ونعتز به نتألم لما يحدث لنا حالياً، لذا فنحن لا نريد فقط حركة تصحيح تعيد لنا سيرتنا الأولى، بل نريد أكثر من ذلك، إضافة إلى تعويض ما فات، أقول هذا القول حتى يدرك «بومبارك» إلى أي حد نحن «طماعين»، وإلى أي حد نريد أن نسابق الزمن في الفترة المقبلة، وهذا يعكس مدى ثقتنا أولاً في هذا المجلس بقيادته، نحن ندرك بالطبع أن الأمر ليس سهلاً ولا«هيناً»، لكننا ندرك أن القرارات الصائبة، والحلول غير التقليدية، والتوجهات الشجاعة تختصر المسافات وتنتصر على الزمن.

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آخر الكلام

نعم نحن على ثقة أن مصلحة كرة القدم الإماراتية ستكون فوق أي اعتبار آخر، وأن حركة التصحيح ستبدأ من أجل المستقبل، وأن كل جهة في موقعها ستعمل في إطار الشرعية، وأن اتحاد كرة القدم الجديد سيكون هو الجهة الأقوى التي ترعى مصالح الجميع، وتعلي من شأن أبناء الإمارات سواء بتفعيل الاحتراف الحقيقي مع الكبار، والسعي الحثيث من أجل الصغار بصناعة أجيال جديدة متعلمة ومدربة وواعية.

*نقلا عن البيان الإماراتية