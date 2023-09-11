صلاح ونواف المنتخب

محمد صلاح لاعب عربي مصري الملامح هويته سجل أنا عربي..!!

نحبه من المحيط إلى الخليج ونماري به أمام الأمم ولا غرو في ذلك..!!

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بحثنا عن تواجده بيننا ليشكل مع نجوم العالم على أرضنا الوجه الآخر لكرة القدم..!!

ولا أظن أن عدم مجيئه كارثة، بل أمر طبيعي في المفاوضات، لكن غير الطبيعي هي ردة فعل بعض الإعلام المصري التي أضحكتني كونها خلت من كل شيء موضوعي ولهذا أدعوكم لتشاركوني الضحك مع أن شر البلية ما يضحك..!!

صلاح الذي رفض ناديه ومدربه سيكون بيننا في القريب العاجل ويردد مع أهلنا في مصر (مو صلاح مو صلاح) بلحن سعودي خالص..!!

ولا أعتقد أننا أمام هذا الخطاب الإعلامي المتربص سنقف، بل رحلتتا توها في البداية..!!

قد أفهم لماذا الإعلام الأوروبي بكل ما فيه من علل وعنصرية يعيش حالة سعار بسبب ما تفعله السعودية العظمى من حراك رياضي لم يكن ضمن حساباتهم، لكن لم أفهم لماذا أصاب التعب بعض الأشقاء العرب من مشروعنا الذي هو مشروعهم..!!

يقول أحد الزملاء صلاح هو من خسر وليس نحن، وفي هذا الكلام استنقاص لا أرضاه ولا يمكن أن يرضاه أي سعودي..!!

ففضلاً اختاروا عباراتكم وأنتم تتحدثون عن مشروع صلاح من ضمن المستهدفين فيه..!

(2)

تبادل إعلام الهلال والنصر الأدوار ما بين مدافع ومهاجم، والمستهدف حارس المنتخب نواف العقيدي الذي تحول بعد مباراتنا الودية أمام كوستريكا إلى ضحية لمهاجم أهوج ومدافع يهمه ولد ناديه ولا يعنيه المنتخب..!

نواف أنصحك بكل صدق لا تسمع هؤلاء ولا تصغي لأولئك، فهدفهم أقل بكثير مما تطمح إليه..!!

اعترافك بالخطأ بداية تصحيحه..!!

(3)

أخي مفاوض الأهلي المحلي، اظهر وبان وعليك الأمان، لماذا فشلت في المركاتو، قل الحقيقة ولا تخف، هل الخلل فيك أم في عقارب الساعه..؟

ومضة:

«آمنت بالحب الحقيقي، لكني اكتشفت أنه غير موجود. أحببت الأشخاص الذين خذلوني، وخذلت الأشخاص الذين أحبوني. أمضيت ساعات أمام المرآة في محاولة لمعرفة من أنا. لقد كذبت وندمت، وقلت الحقيقة وندمت على ذلك أيضاً».

‏- كلاريس ليسبكتور



*نقلاً عن عكاظ السعودية