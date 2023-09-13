حلم المونديال

نبارك لمعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئاسته لاتحاد كرة القدم، وهو الرئيس الثاني عشر منذ عام 1971، وفوز قائمته التي ضمت خبرات سبق لها العمل في مواقع رياضية مختلفة، وفي اتحاد اللعبة، وغيرها من المواقع الرياضية، بخلاف عملها في الأندية التي تعتبر مدرسة لتأهيل كوادرنا الإدارية التي تبوأت المراكز القيادية في التنظيمات القارية والدولية.

أمنياتنا بأن يوفق الاتحاد بتعاون الأندية وكافة شرائح المنظومة الكروية، للوصول إلى كأس العالم 2026، بعد تأهلنا التاريخي، في زمن الهواية عام 1990، حينما كانت المنتخبات المؤهلة 24، وللقارة 4 منتخبات، واليوم يصل العدد الذي يتأهل إلى 48 منتخباً للمرة الأولى، ونصيب القارة 8 منتخبات، بحصة تصل إلى ثمانية مقاعد ونصف، على أن لا ننسى تطور منتخبات دول القارة.

ومع بدء العد التنازلي للتصفيات التي من خلالها تتأهل منتخبات القارة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأميركية، نطالب الاتحاد الجديد برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وفريق عمله، بأن تتضاعف الجهود، لتحقيق حلمنا الذي تجاوز انتظاره ثلاثة عقود، وتوفرت لمنتخبنا كل مقوماتها لمواصلة الإنجازات وتكرار التأهل، فلا يعقل أن تصل خبراتنا في مجال الاحتراف الكروي خمسة عشر عاماً، ولدينا من البنى التحتية التي نقارع بها الدول المتقدمة، والملايين التي تصرف لبلوغ الهدف، إلا أننا نضل الطريق دائماً وفي أحيان كثيرة في الأمتار الأخيرة منها، دون أن نتدارس مسبباتها، ونخرج بحلول ترضي طموحنا في التأهل، ناهيك عن ضرورة مقارعة منتخبات القارة في بطولاتها التي غبنا عنها طويلاً. ومنذ انتخاب المجلس الجديد، حدد الوسط الرياضي جملة من التحديات في الاهتمام بالمنتخبات، والعمل على تطويرها، وإعادة النظر في منظومة العمل، وتطوير مسابقات فرق الهواة والمراحل السنية، بجانب التحكيم الذي يشكل عصب اللعبة، وبتعاون الأندية مع الاتحاد، في كل ما من شأنه الارتقاء بالعمل الإداري والفني، لتحقيق الهدف الأهم والأسمى، وهو المنافسة على بطولات القارة، والتأهل إلى نهائيات كأس العالم، في ظل زيادة منتخبات القارة.

كل الأمنيات للمجلس الجديد برئاسة الرجل المحنك، وصاحب الخبرة في مجال الإدارة الرياضية، وكرة القدم على وجه الخصوص، في تحقيق أمنيتنا بعودة كرتنا إلى الواجهة وأمل التأهل مجدداً إلى نهائيات كأس العالم، بعد طول انتظار، بتعاون المنظومتين الرياضية والكروية لتحقيق حلمنا في التأهل.



*نقلاً عن الاتحاد الإماراتية

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