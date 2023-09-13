نجاح ورشة المنسقين الإعلاميين.. ولكن؟!

يعد المنسق الإعلامي للفرق الرياضية سواء على مستوى الفرق أو المنتخبات ذات أهمية كبرى كونه حلقة الوصل الأهم بين وسائل الإعلام من جهة والأندية والاتحادات من جهة أخرى، باعتبار «الإعلام الرياضي» شريكا أساسيا في نجاح أي منظومة رياضية ولا يمكن للمنظومة تحقيق أهدافها الاستراتيجية إلا بتعاون مثمر ومتواصل من الأجهزة الإعلامية، فالنجاح الذي حققته ورشة المنسقين الإعلاميين وصناعة المحتوى الرياضي التي نظمها الاتحاد البحريني لكرة القدم، و«منصة الأحمر» الرياضية بإشراف النادي الدولي للإعلام الرياضي، يعتبر باكورة ناجحة في طريق التعاون الإعلامي بين بيت الكرة والمنصات الإعلامية المتخصصة بالشأن الرياضي والكروي بشكل خاص.

تكمن عناصر نجاح ورشة المنسقين الإعلاميين في الاختيار الأمثل للمحاضرين، فاختيار المحاضر الدكتور عادل كريم المنسق الإعلامي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كان له الدور الكبير في إيصال القدر الكبير من المعلومات القيمة عن التنسيق الإعلامي وأهمية ودور المنسق الإعلامي في الأندية والاتحادات، وأيضا اختيار المحاضر السيد مهند سليمان خبير صناعة المحتوى الرياضي والذي استطاع أن يبث عند المشاركين حب المشاركة الفعالة من خلال تطبيق وتنفيذ العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في سبيل تطوير العمل الإعلامي بالكيانات الرياضية. التنظيم الرائع للورشة يدعونا للفخر والاعتزاز بالرؤية الجديدة لمنصة الأحمر الرياضية في مجال التدريب وعمل ورش وندوات تدريبية قادمة في شتى المجالات الرياضية، ورشة المنسقين الإعلاميين تعد البداية العصرية لمنصة الأحمر الرياضية في المجال الإعلامي، كما لا ننسى الدور الكبير الذي لعبه بيت الكرة في عملية التنسيق والإشراف على تلك الورشة بجانب الدعم والاهتمام من النادي الدولي للإعلام الرياضي، بالرغم من نجاح الورشة هناك عتب على بعض الأندية والاتحادات التي لم تعِ بأهمية المشاركة، فأهمية اختيار المنسق الإعلامي للأندية والاتحادات يجب أن يقوم على أسس ومعايير واضحة، منها أن يكون ملما بآليات التعامل والتواصل مع وسائل الإعلام، وأن يكون حاصلا على مؤهل أكاديمي وتدريبي في ذات الشأن، من أجل تجنب غياب الدور الرئيس للمنسق الإعلامي في الكثير من الأحيان بالأندية والاتحادات.



*نقلاً عن الأيام البحرينية

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