التشفي في تمبكتي...!!

لايمكن تحت أي ظرف أن تحكم وتتحكم في آراء الجماهير ولا مشاعرها، فهي أي الجماهير وتحديداً المتعصبة لا يحكمها لا (احم ولا دستور)، ولهذا سأتجه مباشرة عبر هذا الرأي إلى من أعلنوا فرحهم بإصابة الكابتن حسان تمبكتي، بل وكرسوا على أن الإصابة ستبعده عن مشاركة الهلال إلى نهاية الموسم وربما أكثر على حد زعمهم......!!!

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وأقصد زملائي الإعلاميين الذين وصل بهم الحال إلى التشفي، وهذا عوار ويا له من عوار......!!



إين الإنسانية قبل المهنية التي ماتت من زمان وشبعت موت....!!



وفي الطرف الآخر كان هناك مدافعون هم الوجه الآخر من المعادلة، بمعنى أن حسان لو في النصر كان وجدت بين أسطرهم ضعف ما نرى اليوم....!!



حسان إنسان قبل أن يكون لاعباً، ادعو له ولا تتشفوا في إصابة معرض لها أي إنسان...



(2)



يا لطيف... هكذا قلت وأنا أقرأ وأسمع انتقاصاً بحق الأسطورة رونالدو.....



أشك أنكم تفهمون في كرة قدم، وأشك أنكم ترون ما نرى... (أيها التعصب ارفق بحالهم).....!



(3)



ما أجمل أن تبقى وحيداً، حراً، بعيداً عن روتين المجتمع المثير للضجر، وخارج حظيرة هذا القطيع البشري. ما أجمل أن تسير وتسير، ولا ترى شيئاً سوى الشمس، والبحر، والصخور، وتحس ما في الداخل يرفرف، كورقتين متفرعتين من شجرة الله العظيمة.



‏- نيكوس كازانتزاكيس.

*نقلاً عن عكاظ السعودية