منقذ «الملكي»

ليلة كبيرة تلك التي صاحبت انطلاق منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، ونجح كبار القارة العجوز في فرض كلمتهم بصوت عالٍ، بعدما حقق ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وأرسنال وباريس سان جيرمان، انتصارات في الظهور الأول على مسرح دوري الأبطال هذا الموسم، وعلى الرغم من أن أغلب الأندية الكبيرة تفوقت بشكل واضح وسهل، فإن فوز بايرن ميونيخ على مانشستر يونايتد 4-3 كان في غاية الصعوبة، فيما أنقد بيلينغهام ريال مدريد في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، وعانى الفريق الملكي صاحب ال14 لقباً بشكل كبير، قبل أن ينجح في تحقيق فوز بشق الأنفس، أمام يونيون برلين في الدقيقة الأخيرة عن طريق المنقذ بيلينغهام الذي يواصل التألق محلياً وخارجياً في هذا الموسم.



انتصار ريال مدريد كان مهماً، حتى وإن جاء متأخراً، لأن الفريق يستحق الفوز في مباراة كان بطلها بيلينغهام الذي أصبح معشوق جماهير مدريد، فيما كان يونيون برلين على أعتاب نتيجة تاريخية على حساب ملك أوروبا، ولكنها لم تتحقق بتدخل حاسم من المنقذ، ومن جانبه استهل برشلونة مشواره بفوز مثير على حساب رويال أنتويرب بخماسية نظيفة، في مباراة واصل من خلالها جواو فيليكس تألقه اللافت مع الفريق الكتالوني محلياً وخارجياً، أما مانشستر سيتي بطل النسخة الأخيرة، فقد واصل اندفاعه بذات القوة التي حقق فيها اللقب الأوروبي الموسم الماضي، وكأنه يسعى لإنهاء مهمته مبكراً في دور المجموعات ليتفرغ بشكل أكبر للدوري، وكذلك الحال بالنسبة إلى أرسنال الذي حقق فوزاً كبيراً على حساب أيندهوفن برباعية نظيفة، ولكنه سقط في اختبار توتنهام في الدوري بتعادله بهدفين.

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وفي قمة مواجهات الجولة الأولى لدوري الأبطال قدم بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد مباراة مثيرة شهدت تسجيل 7 أهداف، 4 منها من نصيب البايرن، وعلى الرغم من السيطرة المطلقة لليونايتد على بداية المباراة، فإن لقطة واحدة قلبت موازين المواجهة لصالح البايرن، عندما أخطأ أونانا حارس اليونايتد في التصدي بشكل صحيح لأول تسديدة حقيقية للبايرن، لتدخل المرمى وتكون سبباً في تحطم معنويات الفريق الذي حاول وكاد أن ينجح في العودة بالتعادل، ولكن الوقت كان متأخراً.

آخر الكلام

بالعلامة الكاملة واصل مانشستر سيتي صدارته للدوري الإنجليزي برصيد 18 وبفارق نقطتين عن ليفربول الوصيف، فيما سقط أرسنال في فخ التعادل مع توتنهام، وجاءت خسارة تشيلسي أمام أستون فيلا قاسية على جماهير «البلوز» باحتلال الفريق المركز ال14 في الدوري.



*نقلاً عن الخليج الإماراتية