200 مشجع فقط!

نعم إنها إحصائية لعدد الحضور الجماهيري لإحدى مباريات دوري روشن 2023 - 2024 وهو الموسم الذي يشهد بداية تواجد نجوم عالميين في دورينا، كرونالدو ونيمار وبنزيما وكانتي وماني ونيفيز ومحرز وجيرارد وغيرهم من النجوم العالميين الذي تزخر بهم ملاعبنا السعودية.

لكن ألا يتجاوز حضور أي مباراة من مباريات دوري روشن الـ 200 مشجع، هنا يكون الخلل الذي يتحمله الجميع ابتداءً بالأندية التي عليها مسؤولية تسويقية، مروراً بالرابطة التي تقع عليها مسؤولية أكبر لتسويق الدوري ومبارياته بالشكل الأمثل، انتهاءً بالوزارة ممثلة بالجهة المسؤولة عن الحوكمة والتي ارتكبت خطأ فادحا في الصيف الماضي عندما عدلت تعديل غير موفق على آلية دعم الحضور الجماهيري، حيث انحصر الدعم نظرياً على الأندية الجماهيرية مما أحبط أندية الوسط ولم تعد تهتم بتحفيز الجماهير على حضور المباريات كما كان يحدث في المواسم السابقة.

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ونظراً للطفرة التي يعيشها الدوري السعودي من حيث المتابعة الإعلامية والزحف الجماهيري خلف الأندية الكبيرة التي تضم نخبة من النجوم العالميين، فينبغي أن تتضافر الجهود بين الوزارة والرابطة والأندية لإيجاد حلول تحفيزية لحث الجماهير على حضور المباريات غير الجماهيرية، ولعل أول الحلول إصدار قرار عاجل بإعادة آلية دعم الجماهير كما كان سابقاً مع ابتكار حلول أخرى ناجعة.

أعلم بأن البعض قد ينظر إلى أن طرح مثل هذا الموضوع فيه مبالغة، وأنه أمر معتاد في الملاعب السعودية أن يكون هناك عدد محدود من المباريات لا يحضرها إلا عدد قليل جداً، لكن الجميع ينبغي أن يعلم بأننا في مرحلة مختلفة تماماً، وأن دوري روشن السعودي لم يعد كالسابق، بل أصبح تحت الأضواء العالمية، لذا ينبغي التفكير الجاد في حلول عاجلة لتفادي وجود مباريات بلا جماهير.



*نقلاً عن الرياض السعودية