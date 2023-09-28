الأهلي يعاني جداً

لا أدري، بجد لا أدري ماذا ينتظر ماتياس من هذا الحارس الكارثة أكثر مما حصل منه؟

لا أعلم، صدقاً لا أعلم ماذا يحدث في ظل هذا السوء الدفاعي من اميرال وروجر إيبانيز؟ هل يعقل يا ماتياس لم ترَ ما نراه؟!

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اليوم بات الأهلي مكشوفاً لكل الفرق، فمن يريد هزيمة الأهلي يفعل ما فعله الفتح والنصر والعين، فكل الطرق تؤدي إلى المرمى الخالي..!

نملك لاعبين، لكننا نحتاج فريقاً، هكذا قال لي أحد لاعبي الأهلي القدامى.

حملت مقولته ووضعتها أمام الأهلاويين، فرد بعضهم على أنها الحقيقة، أما أنا فلا أرى لاعبين حتى نصنع من خلالهم فريقاً.

في كرة القدم البناء والصناعة تأتي من الخطوط الخلفية (حارس ودفاع ومحاور)، وفي الأهلي لا يوجد حارس ولا دفاع، والمحاور تحب الهجوم على حساب الدفاع..

هنا الكابتن حاتم خيمي قال ما قل ودل: «ميندي مشكلة كبيرة في حراسة الأهلي، وأيضا مشكلة أن قلبي الدفاع نفس الاستايل، والتنظيم الدفاعي مسؤولية المدرب».

والمدرب يا حاتم يرى ويسمع لكن لا يتكلم وفي مثل هذا التناقض أجد نفسي مضطراً إلى رفع صوتي لعل وعسى تصل رسالتنا للشاب ماتياس.

ولا أود أن أتحدث عن الجانب الإداري لأنه في الأصل لا يوجد جهاز إداري حتى نخاطبه.

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حسن عبدالقادر: ‏«مع التقدير للحارس ياسر المسيليم وتاريخه مع الأهلي. كان يعرف أنه خارج قائمة الفريق من ثلاثة أشهر وعدم استدعائه للمعسكر الخارجي أو الطلب منه العودة للتدريبات بعد العودة من المعسكر تأكيد بأنه خارج حسابات الفريق كان بإمكانه وقتها أن يبحث عن فريق آخر وعنده وقت طويل أكثر من ثلاثة أشهر. ولو أنه وجد فريقاً أخر وأبلغ النادي بذلك لتمت مخالصته كما فعل بقية زملائه الآخرين الذين غادروا النادي».

• ومضة:

«نحن في زمن المزاجية، حاول ما استطعت أن تتعود على الاكتفاء بنفسك».



*نقلاً عن عكاظ السعودية