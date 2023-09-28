قمتان عالميتان

اليوم سأتحدث في مقالي عن دوري روشن السعودي للمحترفين، وفي البداية لابد من استغلال هذه الفرصة الكبيرة لأتقدم بخالص التهنئة للقيادة السعودية الحكيمة والشعب العزيز بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية الشقيقة، أدام الله عليهم نعمة الأمن والأمان والتطور والازدهار بإذن الله.

بعد مرور سبع جولات على دوري روشن للمحترفين وفي ظل وجود أبرز النجوم العالميين شاهدنا مستوى رفيع جداً ومباريات عالمية، وفي هذا المقال سأستذكر مباراتين كلاسيكيتين من العيار الثقيل، الأولى التي جمعت الهلال والاتحاد في الجولة الخامسة، فبريمونتادا تاريخية قلب الزعيم تأخره بثلاثة أهداف مقابل هدف في الشوط الأول إلى فوز سينيمائي مثير بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في ملحمة كان بطلها الصربي ميتروفيتش على أرضية إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وفي الجولة الماضية وفي واحدة من أروع وأمتع المباريات وفي أجواء مثالية حقق النصر بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو انتصاراً دراماتيكياً على الأهلي العائد للأضواء بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المواجهة التي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود «الأول بارك» في الرياض.

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هاتان المواجهتان بين الهلال والاتحاد والأخرى بين النصر والأهلي وبالنجوم العالميين المتواجدين لم تخيبا ظن الجميع، حيث أوفت بكل الوعود سواء من مستوى فني كبير، بالإضافة للإثارة والندية العالية، ناهيك لغزارة الأهداف، والأهم الحضور الجماهيري الغفير وتفاعلهم المثالي مع أجواء المباراة، فنحن محظوظون كجماهير ومحبين لكرة القدم وبالتحديد الخليجية بأننا عشنا في زمن نشاهد فيه هذا المستوى والنجوم العالميين على أرض المملكة العربية السعودية الحبيبة.



مسج إعلامي

عاد الليث الشبابي من بعيد بعد بدايته الكارثية في دوري روشن، فخلال أول خمس مباريات تعادل في اثنتين مقابل ثلاث هزائم، لينتفض الفريق بعدها محققاً انتصارين في الدوري، أتبعه انتصار آخر في كأس خادم الحرمين الشريفين والتأهل للدور الــ 16، فعودة فريق كبير بقيمة الشباب لاشك أنها ستصب في مصلحة البطولات المحلية بشكل خاص والكرة السعودية على وجه العموم.



*نقلاً عن الوطن البحرينية