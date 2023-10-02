برونزية هاجر... «ذهبية»

حصول العداءة البحرينية «هاجر الخالدي» على الميدالية البرونزية في سباق 100 متر سيدات بدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة وبزمن وقدره 11.35 ثانية يعد إنجازا بحرينيا بطعم الذهب، فالبطلة البحرينية تخطت الصعاب وتفوقت على المنافسين لها في السباق بالرغم من الشد العضلي الذي أصابها في الأمتار الأخيرة، إذ لم يكن تفوقها مجرد صدفة بل كان يحتاج لعمل وتخطيط لإحراز إحدى الميداليات الملونة في سباق 100 متر أو ما يسمى بالسباق الأسرع في سباقات ألعاب القوى.

الروح البحرينية تجلت في إصرار العداءة هاجر الخالدي على تحقيق الحلم الآسيوي، فبكت بدموع الفخر والاعتزاز للوطن البحرين عند التتويج، وهذا بلا شك لم يكن يحدث لو لا أن بطلتنا البحرينية هاجر لعبت دورا كبيرا في تهيئة الجو والوقت لها من أجل الإعداد النفسي قبل البدني، والذي كان له الأثر الأكبر في تحقيق حلم الوطن، ولا ننسى الدور والاهتمام الكبيرين من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، الداعم الأول لأبطال الوطن.

مادة اعلانية

إن أولمبياد باريس 2024 يعتبر خير مشاركة وتقدير يمكن أن نقدمه للعداءة البحرينية هاجر مع تواجد الدعم والتحضير الجيد لها من خلال المعسكرات والملتقيات والبطولات العالمية، فليكن إنجاز هاجر الخالدي طموحا لبقية الأبطال البحرينيين في المشاركات القادمة، ولتكن بطلتنا البحرينية هاجر الخالدي نموذجا يحتذى به في الميادين الآسيوية والعالمية بعد أن كان لنا نموذج نفتخر به اسمه «رقية الغسرة».



*نقلاً عن الأيام البحرينية