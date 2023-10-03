أوروبا تحت المجهر

أشاد كل من المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي والمدرب البرتغالي جوسيه مورينيو بالمدرب الإسباني لنادي بايرن ليفركوزن الألماني تشافي ألونسو، وبالعمل الكبير الذي قدمه مع الفريق الألماني منذ توليه مسؤولية إدارة الفريق الموسم الماضي، حيث أوضح انشيلوتي أن ألونسو يمتلك قراءة جديدة للمباريات منذ أن كان لاعبا، وبالتالي سهل عليه ذلك في مهمة نجاحه مدربا. بينما أشار مورينيو إلى أن ألونسو اكتسب الكثير من الأفكار التدريبية بعد أن تدرب على يد مجموعة من المدربين مثل انشيلوتي وغوارديولا ومنه شخصيا، وهذا ما انعكس على فكره التدريبي حاليا. ألونسو استطاع الموسم الماضي انتشال ليفركوزن من القاع، وتمكن من التقدم بالفريق لاحتلال المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، بينما بدأ هذا الموسم بداية قوية مع الفريق الألماني حيث حقق الفريق 4 انتصارات وتعادلا واحدا خلال أول 5 مباريات في الدوري الألماني. ومناسبة الحديث عن ألونسو هي أنه أصبح المرشح الأبرز لتولي قيادة الإدارة الفنية لنادي ريال مدريد الإسباني الموسم المقبل، خلفا للمدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي، الذي سيدرب البرازيل. وبكل تأكيد في حال تم تأكيد تعيين ألونسو مدرب الريال فإنه سيكون قرارا موفقا للغاية. عبرت شريحة كبيرة من جماهير نادي تشيلسي عن امتعاضها الشديد من عدم الإبقاء على لوكاكو وفيليكس، اللذين يتألقان مع روما وبرشلونة على التوالي. فقد أصاب الإحباط عشاق البلوز، من المستوى المتواضع جدا الذي ظهر عليه فريق العاصمة في الجولات الأولى من البريميرليغ، ما أعطى مؤشرا واضحا إلى أن الفريق سيعاني أيما معاناة هذا الموسم. وما يزيد الأمر سوءًا هو أن جدول مباريات تشيلسي في الجولات المقبلة سيكون صعبا جدا، وبكل تأكيد سيزيد ذلك من معاناة الفريق أكثر فأكثر. تم سؤال رئيس رابطة الدوري الإسباني تيباس عن احتمال قدوم مبابي لليغا الإسبانية الموسم المقبل، فأجاب: أستطيع القول إنه بنسبة 80 % نعم.



*نقلاً عن البلاد البحرينية

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