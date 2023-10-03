عزوف الجماهير عن الدوري

في ظرف أسبوعين شاهدت ثلاث مباريات في دوري روشن، لم يتجاوز عدد الحضور الجماهيري 300 مشجع لكل مباراة!! وفي كل جولة نشاهد على الأقل مباراة بهذا المعدل من الحضور. وهذا أمر ينبغي ألا يتم تجاهله من الرابطة ومن الوزارة ومن الاتحاد السعودي لكرة القدم ومن الأندية، حيث يجب أن يتم معالجته بأسرع وقت ممكن كي لا يستفحل الأمر ويكون الحضور مقصورا على المباريات التي يكون أحد طرفيها نادٍ جماهيري.

من جانب الوزارة مهم جداً تعديل الخطأ الذي حدث في بداية الموسم عندما عدلوا آلية دعم الأندية والخاص بالحضور الجماهيري مما أنعكس سلبياً على حضور الجماهير للمدرجات، حيث أغفلت الأندية هذا الجانب وركزت على جوانب أخرى تجلب لهم الدعم.

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أما اتحاد الكرة ورابطة الدوري فينبغي أن يعالجوا جدولة الدوري التي فيها بعض الأخطاء، حيث ينبغي العودة للعب المباريات على ثلاث فترات في اليوم، حيث تلعب الفترة الأولى بعد صلاة العصر والفترة الثانية بعد المغرب والفترة الثالثة بعد صلاة العشاء.

ومهم جداً مراعاة أوقات الصلاة لأنها عامل مهم جداً في تحفيز الجماهير على الحضور من عدمه.

كما آمل أن يكون هناك حملة تسويقية في الطرق والمدن التي تلعب فيها المباريات الصغيرة لتحفيز الجماهير على الحضور.

كما أنه يقع على عاتق الأندية حمل كبير فيما يخص عمل إستراتيجية خاصة بجذب الجماهير للملاعب، وقتها متأكد أن الملاعب ستنبض بالجماهير مجدداً خصوصاً أننا في مرحلة تتطلب ذلك.



*نقلاً عن الرياض السعودية