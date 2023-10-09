حوار رياضي

مدير الحوار: مباراة قوية جميلة من الفريقين، كانت متكافئة، كانت مباراة مدربين وخاصة في الشوط الثاني، أحسن مدرب (أ) التعامل مع ظروف فريقه في الشوط الثاني ومع تكتيك فريق (ب)، واتضح أن فريق (أ) كان أفضل من الناحية النفسية واللياقية، يضاف إلى ذلك وجود احتياط قوي في فريق (أ) استثمره المدرب فنيا ولياقيا، هذه المباراة تؤكد أن العبرة ليست في تجميع النجوم وإنما في كيفية استثمارهم.

ما رأيكم أنتم؟

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الأول: أقول للزميل هارد لك.

الثاني: لا تفرح، فاز فريقك بالحظ.

الأول: هذه ثقافتكم.

الثاني: العبرة بالنهاية.

الأول: على فكرة، فريقنا سينافس على كل البطولات.

الثاني: مَن فريقك، هل أنت إعلامي أم مشجع؟

الأول: أنا مشجع وإعلامي وناقد، عندك اعتراض؟

الأول: لا طبعا، أنت قامة إعلامية.

الثاني: هل تسخر مني؟

الأول: لم تقل لنا لماذا خسر فريقك اليوم؟

الثاني: خسرنا لأن الحافلة التي أحضرتنا للملعب كانت بلون الفريق المنافس.

الأول: ما هذا التفكير السطحي؟

الثاني: التفكير السطحي هو تخصصك؟

الأول: أحاول التكيف مع مستوى تفكيرك.

مدير الحوار: لو سمحتم، نبتعد عن الشخصنة، نريد حوارا فنيا مفيدا للمشاهد.

الأول: مبررات سخيفة للخسارة.

الثاني: السخافة مصدرها أنتم.

مدير الحوار: أعطونا آراء فنية.

الأول: يمكن يكون مخرج المباراة هو سبب الخسارة.

الثاني: المدرب أخطأ في التشكيلة، كان يفترض أن يلعب اللاعب فلان بدلا من فلان.

مدير الحوار: هل لديك خلفية عن أسباب هذه التشكيلة، أليس المدرب هو الملم بقدرات اللاعبين وظروفهم.

الثاني: مهما كانت الأسباب فهي غير مقبولة.

الأول: أنت بهذا الرأي تبرئ التحكيم المتهم الدائم! ثم من أنت حتى تقيم عمل المدرب؟

الثاني: أنا لم أتكلم عن التحكيم، كل إناء بما فيه ينضح.

الأول: ماذا تقصد؟

مدير الحوار: ما زلت أنتظر التحليل الفني والطرح الموضوعي عن خطط المدربين واللياقة البدنية وأداء اللاعبين وليس عن الحظ أو التحكيم!

الثاني: هذا الأخ يدافع عن التحكيم لأن فريقه هو الأكثر استفادة من أخطاء التحكيم.

مدير الحوار: هل حوارنا عن التحكيم أم عن المباراة؟ هل يوجد مباراة في كرة القدم في أي مكان أو زمان بدون أخطاء من الحكم.

الأول: على العموم الفريق الفائز هو الأفضل في كل شيء حتى الملابس والجزم والشعارات يتميز بها عن الجميع.

الثاني: هذا الكلام يؤكد أنك لا تفهم في كرة القدم ومع الأسف أنك تحمل صفة ناقد.

الثاني: احتراما للمشاهدين، لن أرد عليك.

مدير الحوار: فاصل ثم نواصل هذا الحوار الجميل!



*نقلاً عن الرياض السعودية