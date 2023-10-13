مهما نكتب فلن نوفي المعلم حقه، فهو صاحب الفضل الأكبر في تطور الأمم وتقدمها ونهضتها، فالمعلم أساس المجتمع، وبهذه المناسبة أتقدم بتحية وفاء وعرفان لكل معلم تحمل الصعاب كي نبنى الوطن، ففي منتصف الستينيات كان هدفنا البحث عن الذات، وتطويرهم علمياً وأكاديمياً، من خلال ابتعاثهم للدراسة للخارج، وهذه سمة الدولة تجاه أبنائها، الذين أخذوا على عاتقهم ضرورة التنوع الدراسي، وبما أننا أخذنا على عاتقنا مسؤولية البحث، والتقصي عن الحقائق الغائبة خصوصاً في المعلم الرياضي، فمنذ دخول التعليم النظامي تعتبر نقطة الانطلاقة والبداية لأي رياضة.

ونذكر للتاريخ والتوثيق عن الأدوار الطيبة، التي لعبها هؤلاء، ومنهم المرحوم عبيد الخيال، ومحمد صفر، والاثنان من القيادات الرياضية، التي أسهمت بدور كبير، وواضح لا ينسى في بداية تأسيس الهيكل التنظيم لوزارة الشباب والرياضة عام 1971، ومعهم يوسف عبيد البكر تخصص التربية الكشفية، ومن قبل تناولنا دور عبدالرحمن الحساوي بالمساحة نفسها قبل أيام، الذين أنهوا دراستهم من معهد المعلمين بالكويت سنة 1965 - 1966 تخصص تربية رياضية، وقاموا بالتدريس في مدارسنا الحكومية، وهناك أسماء أخرى زاولت مهنة التدريس لفترات قصيرة وهم: أحمد عيسى، أحد رموز الكرة الإماراتية صاحب التاريخ الحافل، والدكتور أحمد سعد الشريف أيضاً ذو النوعية المميزة، فهو رجل أكاديمي تدرج كونه مدرساً، وحقق بعدها نجاحات إدارية محلياً وخارجياً، وناصر آل رحمة، الأمين العام المساعد لمجلس دبي الرياضي، وهناك أسماء أخرى من أبنائنا عملوا مدرسين صباحاً، ولاعبين تألقوا في الملاعب مثال جاسم، وسالم البوت، أمثلة نذكرها لأنهم وضعوا اللبنة الأساسية الأولى للرياضة المدرسية، وحسب علمي أن هناك أكثر من 100 مدرس ومدرسة من أبناء وبنات الدولة، يقومون بهذه المهمة، الذين تخرجوا في جامعة الإمارات في الفترة من 1993 لغاية 2000، وبعضهم أكمل دراسة التربية الرياضية في عدد من الدول العربية، من أجل ذلك نجد العالم كله يحتفل في 5 أكتوبر من كل عام بيوم المعلم، وفضله في بناء المجتمع، والتقدم بالأوطان ونهضتها، وأقول لكم: مهما تعددت الوظائف في المجتمعات فسيظل المعلم هو الأهم.. والله من وراء القصد.

مادة اعلانية

*نقلاً عن البيان الإماراتية