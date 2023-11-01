همم «أصحاب الهمم»

هكذا هم رياضيونا من «أصحاب الهمم» في ممارساتهم على المستوى المحلي، وفي مشاركاتهم الخارجية الإقليمية والقارية والدولية، يضعون لمساتهم على بطولاتها، ويتميزون في مشاركاتهم، ويسطرون إنجازاتهم بالبذل والعطاء والتضحية لإعلاء راية الإمارات عالية خفاقة في كل بطولاتهم، فهم يستحقون منا الشكر والثناء والدعم والمساندة والتشجيع أينما حلوا.

ولاتحاد «أصحاب الهمم»، أو اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين، دور رئيس ومهم في دعم هؤلاء الذي برزوا على الساحتين المحلية والخارجية وللجنة البارالمبية الوطنية، التي تأسست عام 1996 وخططها وبرامجها، التي أسهمت في تعزيز مشاركاتها واعتلى لاعبوها من الجنسين منصات التتويج منذ مشاركتهم الأولى في الألعاب البارالمبية في جوانزو الصينية عام 2010 بـ 11 ميدالية و25 ميدالية في أنشيون بكوريا الجنوبية و11 ميدالية في جاكرتا عام 2018، وأخيراً في هانجتشو الصينية 11 ميدالية ملونة، ليتصدروا المنتخبات العربية في البطولة.

ويقف خلف هؤلاء الأبطال مجلس إدارة مؤمن بدورهم، يترأسه محمد محمد فاضل الهاملي، وبتعاون أندية أصحاب الهمم في أبوظبي ودبي والشارقة، والمجالس الرياضية، التي لم تدخر جهداً في دعم أصحاب الهمم لممارسة أنشطتهم محلياً، والمشاركة في البطولات الخارجية، إيماناً بأهمية هذه الشريحة من الرياضيين في مشاركة إخوانهم الأسوياء في رفع راية الإمارات في المحافل الخارجية، وأينما حلوا ليزرعوا الأمل وينشروا السعادة ويحققوا الإنجاز الذي نتفاخر به عقب كل مشاركة لهم.

حصاد أبنائنا من أصحاب الهمم في أربع مشاركات قارية بلغ 58 ميدالية، فيما يتصدر أبناؤنا عربياً وخليجياً في مشاركاتهم في كل الرياضات منذ مشاركتهم الأولى إلى يومنا هذا، فلهم منا كل الشكر والتقدير وللقائمين عليهم لدورهم الكبير في تحقيق تلك الإنجازات التي نفاخر بها العالم، لإيماننا المطلق بما سيضيفون هؤلاء الأبطال لسجلنا الرياضي وإنجازاتنا في رياضة أصحاب الهمم على الصعد المختلفة.

فشكراً لكل الجهود المخلصة، التي أرست قواعد رياضة أصحاب الهمم في البدايات الأولى، ولمن رافق المسيرة وأوصلها لهذه المكانة، ولمن سيواصل مسيرة البناء والتميز والتألق في المرحلة القادمة، فهؤلاء يستحقون منا كل الدعم والمساندة لمواصلة مسيرة التميز والتألق والذين سيكونون رقماً في مسيرتنا الرياضية في القادم من البطولات على مختلف الصعد، نسأل الله لهم التوفيق لمواصلة مسيرة الإنجازات وتحقيق الآمال.

*نقلا عن الاتحاد الإماراتية

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