الرفاع.. تمثيل مشرّف

يسير الفريق الكروي الأول بنادي الرفاع بخطى ثابتة ومشرّفة كسفير للكرة البحرينية في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في نسختها الحالية التي يسعى الرفاعيون لتحقيق لقبها ليكون اللقب البحريني الثالث بعد اللقبين اللذين حققهما فريق نادي المحرق.

الرفاع نجح حتى الآن في تحقيق المرحلة الأولى من طموحاته البطولية بتصدره للمجموعة الثالثة التي تجمعه مع أندية العربي الكويتي والزوراء العراقي والنجمة اللبناني، حيث حصد عشر نقاط من أربع مواجهات وهو إنجاز جيد، وتبقت له مواجهتان أخيرتان في الدور التمهيدي أمام الزوراء والنجمة لحسم صدارة المجموعة والتأهل إلى الدور نصف النهائي عن غرب آسيا.

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«السماوي» بقيادة المدرب الوطني الشاب والطموح هشام الماحوزي يقدم مستويات جيدة على الصعيدين المحلي والقاري مؤكداً بأنه يسير على الطريق الصحيح الذي يجعله من أبرز الفرق المحلية بدنياً وفنياً، بفضل الدعم والاستقرار الإداري، وبفضل التجانس والانسجام الفني بين مجموعة اللاعبين الذين يشكلون النخبة من لاعبي المنتخب الوطني.

الجولتان المتبقيتان للفريق في مشواره الآسيوي التمهيدي تتطلبان عدم الالتفات إلى نتائج المباريات الفائتة والتركيز على ما هو قادم من أجل مواصلة الانتصارات وحسم صدارة المجموعة والابتعاد عن الحسابات المعقدة لتأكيد التأهل المباشر إلى نصف النهائي وإكمال المشوار وصولاً إلى بلوغ الهدف المنشود.

نهنئ الإدارة الرفاعية برئاسة الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة الرجل الذي يقف وراء إنجازات كرة القدم بنادي الرفاع بدعمه اللامحدود ومتابعته الدائمة التي كان لها الأثر الإيجابي فيما وصل إليه الفريق السماوي من مرتبة جعلته سفيراً مشرفاً للكرة البحرينية في هذه النسخة من البطولة القارية، والتهنئة موصولة إلى كافة أفراد الأسرة الرفاعية من إداريين وفنيين ولاعبين وجماهير على ما تحقق من نتائج إيجابية في هذه البطولة، متمنين أن تتواصل هذه النتائج فيما تبقى من مراحل البطولة.



*نقلاً عن الوطن البحرينية