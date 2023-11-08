«مشروع طموح».. نقلة في العمل الإداري

مشروع طموح لتطوير الكوادر الرياضية يعتبر من المشاريع الواعدة في وسطنا الرياضي، لما له من أهداف استراتيجية في سبيل تعزيز المهارات والقدرات الإدارية للعاملين في المجال الرياضي، فمنذ تأسيس شركة طموح للإدارة الرياضية أخذت على عاتقها مسؤولية تطوير المنظومة الرياضية، بدءا من الجانب الفني بالأندية من خلال توفير خدمة تمثيل اللاعبين في العقود الكروية لتضمن لهم أفضل العوائد المالية والمميزات عند توقيع العقود مع الأندية على الصعيد المحلي والخارجي، فضلا عن تأسيس أكاديمية لصقل وتطوير المواهب الكروية، كما عملت الشركة على ابتعاث المواهب الوطنية الواعدة للمشاركة وخوض معسكرات خارجية مع الأندية الأوروبية.

لم تقتصر استراتيجية عمل طموح على الجانب الفني فقط، بل تمكنت من إحداث نقلة في العمل الإداري من خلال مشروع تطوير الكوادر الإدارية للأندية، والتي يمكن أن تكون لها تأثيرات إيجابية على منظومتنا الرياضية في الأيام القادمة إذا ما تم وضع الآلية المناسبة والصحيحة التي من شأنها أن تدفع بالمشروع إلى النجاح وتحقيق الأهداف.

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إن باكورة مشروع طموح لتطوير الكوادر بدأت بورشة عمل بعنوان «الإدارة الرياضية بين النظرية والتطبيق»، حيث تناولت الورشة العديد من المحاور المتعقلة بتطوير الكوادر الوطنية في المجال الإداري بشتى المفاهيم النظرية.

ما تحتاجه منظومتنا الرياضية اليوم هو تعزيز دور الحوكمة الرياضية في تحسين النزاهة والشفافية في إدارة الأندية، وبالتالي سينعكس ذلك بشكل إيجابي على المنظومة الرياضية، ويسهم في تطوير بيئة رياضية صحية ومستدامة.

مشروع طموح لتطوير الكوادر الإدارية يجب أن يشتمل على أغلب الجوانب الإدارية، من أبرزها الجانب القانوني والمالي والاستثماري والتخطيط الاستراتيجي والتسويق والإعلام الرياضي، من أجل أن يصبح المشروع مكتمل الأضلاع النظرية والأكاديمية.

باختصار، مشروع تطوير الكوادر الإدارية الرياضية يجب أن يبدأ من أعلى الهرم وعلى مستوى أعضاء مجالس إدارات الأندية، حتى تصبح القيادة العليا بالأندية مثالا يُحتذى به في تبني أفضل الممارسات الإدارية الحديثة.

*نقلاً عن الأيام البحرينية