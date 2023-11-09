الشارقة مدينة الابتسامة والثقافة والمعرفة والعلم والإعلام، فيسير الاهتمام بين الرياضة والثقافة جنباً إلى جنب، إذن، عليك أنت أن تقرأ، وأنت تدخل هذه الإمارة، فالقراءة غذاء الروح، تجدها اليوم في الشارقة.

الكل يتمنى المشاركة في هذا المعرض الدولي للكتاب، والذي يعد واحداً من أهم المعارض الدولية للكتاب، حيث يجذب الآلاف يومياً، عبر بوابتها المختلفة، وتجد مختلف أنواع الكتب، والعشرات من دور النشر توفر جميعها للقاري ما يرغب فيه.

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نسخة هذا العام من المعرض، تقدم مجموعة من الكتب الرياضية، حيث يجد القراء كتاب لاعب المنتخب الوطني مهند العنزي، وهناك كتاب آخر، هو أساطير الرياضة الإماراتية، فالرياضة تسجل أهدافاً في مرمى الثقافة، وهذا يعطينا مؤشراً هاماً وكبيراً على مدى أهمية الثقافة الرياضية، التي تبدأ أولاً بمعرفتنا الحقيقية لمفهوم الثقافة، وتنطلق للميثاق الأولمبي، وهي الرسالة السامية لممارسة الرياضية، قبل أن ندخل في هذا العالم الكبير، إذن، رسالتنا لا بد أن تواكب دور اللجان الأولمبية الوطنية في تنمية ونشر وحماية الحركة الأولمبية في البلاد التابعة لهذه اللجان الأولمبية الوطنية، وكذلك من خلال تشجيع تأسيس المؤسسات المتخصصة في التعليم الأولمبي، مثل الأكاديميات الأولمبية الوطنية، والمتاحف والمكتبات الأولمبية، والبرامج الأخرى، ومن هنا، أشدد على أهمية دور المعرفة عبر مثل المعارض التي تهتم بثقافة العقل والروح، وأختتم «احجز كتابك وأنت في الشارقة»!!.. والله من وراء القصد



*نقلاً عن البيان الإماراتية