“الثورة الرياضية” هذا ما نعيشه في الواقع الرياضي الآن بعد أن فتحت السعودية الباب أمام الجهات العالمية الاستثمار في الأندية الرياضية، وقد بدأت جني الثمار مبكرًا، فقد جاءت 4 أندية أوروبية مملوكة لمستثمرين عرب، ضمن أعلى 10 أندية نموًا من حيث القيمة السوقية للاعبين خلال 2023، هذه الأندية هي نيوكاسل” الإنجليزي، المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ومواطنه “مانشسترسيتي” و”جيرونا” الإسباني المملوكان لمجموعة “سيتي فوتبول” الإماراتية، و”أستون فيلا” الإنجليزي المملوك للمصري ساويرس، وهذا ما يجعلني أقولها بكل فخر العرب قادمون بقوة.

نعم تجربة السعودية في نادي نيوكاسل نجحت بقوة خاصة بعد نجاح النادي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام 19 عامًا، واحتلاله المركز الثاني عالميًّا بين الأندية التي زادت القيمة السوقية للاعبيها، وذلك بنحو 191 مليون يورو مقارنة بما كانت عليه هذه القيمة السوقية في عام 2022 فقد قفزت القيمة السوقية للاعبي نيوكاسل لتصل إلى 640.7 مليون يورو بحسب موقع “ترانسفير ماركت”.

السيتي المدعوم إماراتيًا، قدّم عامًا رياضيًا رائعًا، بعد أن وصلت قيمته السوقية للاعبين، إلى 1.29 مليار يورو كأعلى أندية كرة القدم قيمة سوقية على مستوى اللاعبين في العالم، بزيادة 183.5 مليون يورو، كما بلغت إيراداته المالية 888 مليون دولار، مع أرباح تزيد على 100 مليون دولار. أيضًا فريق جيرونا المدعوم الإماراتي الآخر هذا الموسم كمنافس قوي في بطولة الدوري الإسباني له تأثير كبير على الزيادة الكبيرة في القيمة السوقية للاعبيه، التي وضعته في المركز العاشر من حيث النمو في 2023 بقيمة 129 مليون يورو، لتصل قيمة لاعبيه السوقية إلى 223.8 مليون يورو.

نفس الأمر مع نادى أستون فيلا الذي يمتلكه المصري ناصف ساويرس، إذ جاء خامسًا بين الأندية الأسرع نموًا من حيث القيمة السوقية للاعبين بقيمة 171 مليون يورو.

أخيرًا باب الاستثمار مفتوح لتحقيق الربح، وهذا ما تفعله الإدارة السعودية بتنويع مصادر الدخل الرياضي والقفز به نحو مواقع عالمية واضحة، والتي من خلالها أعطت الضوء الأخضر للمستثمرين حول العالم للاستثمار في السعودية في المراحل القادمة.

*نقلا عن الرياضية السعودية