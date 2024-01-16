فرحة البداية

استهل منتخبنا الوطني لكرة القدم مشواره في بطولة آسيا بفرحة البدايات بثلاثية أمام هونغ كونغ، وبرغم بعض التغييرات التي لم تخطر على بال أحد ،حيث قام بينتو بعدة تغييرات خاصة في خط الدفاع ومع ذلك نقول المهم هو الفوز، والنقاط الثلاث كفيلة لتعطينا دفعة قوية نحو التأهل للدور الثاني، والأداء ليس مقياساً ، ومن تابع المباراة شعر أن المدرب البرتغالي قام بإجراء تغييرات قد تكون غريبة كأنه يلعب مباراة تجريبية وهذه مخاطرة يجب أن يعيد المدرب النظر بها، ونتوقع أن المدرب سيقوم بتغيير شكل المنتخب في المباراة المقبلة، لأنه يدرك أهميتها ،وعموماً لابد أن نؤمن أن المدرب هو صاحب القرار وله نظرة خاصة تختلف عن الجميع والحمدلله مرت على خير.

عاتبت الجماهير أيضاً بينتو للإبقاء على علي مبخوت صـاحـب الـ 9 أهداف فـي نسختي 2015 و2019 على مقاعد الاحتياط ودفـعه بالشاب سلطان عـادل (20 عاماً) بديلاً عنه، ليدخل الأخير التاريخ بعدما أصبح أصغر لاعب يسجل لـ«الأبيض» في البطولة وهو نجل اللاعب السابق النجم عادل محمد لاعب اتحاد كلباء وتألق والده في نهائيات 1996.

نبارك لفريقنا ونأمل منهم الكثير في المباراة المقبلة أمام منتخب فلسطين رغم خسارته أمام إيران ،إلا أنه قدم مباراة جيدة وعلينا أن نحسب حسابنا.. والله من وراء القصد

*نقلا عن البيان الإماراتية