«خليجي 26» في الكويت

أكد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم خلال اجتماعه الأول في العاصمة القطرية الدوحة أول من أمس على قيام النسخة المقبلة (26) من بطولة كأس الخليج في الكويت، لينفي بذلك ما تردد قبل الاجتماع عن اعتذار الكويت عن عدم استضافة البطولة.

اجتماع المكتب التنفيذي الذي حضره جميع الأعضاء اعتمد الاتحاد العراقي للكرة كاتحاد بديل للاتحاد الكويتي لكرة القدم لتنظيم البطولة في حال اعتذار الكويت، وهذا قرار يصب في مصلحة البطولة، فنحن نريد لبطولتنا الخليجية الأم أن تستمر ولا تتوقف ولا تتأجل فهي السبب وراء كل جديد رياضي نراه اليوم في منطقتنا.

ما استوقفني هنا أن بطولتنا الأم باتت تعاني في الفترة الأخيرة من التأرجح في المكان والتاريخ، ولعل ذلك من الأسباب التي تمنع الاتحاد الدولي لكرة القدم من منحها الاعتراف الدائم، لأنها دائماً موضع شك من ناحية المواعيد، فالالتزام بالتوقيتات يعتبر أهم مطالب «فيفا» للاعتراف بالبطولات.

اجتماع المكتب التنفيذي أمّنَ أيضاً على استمرار الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيساً للدورة المقبلة على الرغم من أنه طلب قبول اعتذاره خلال منافسات البطولة التي جرت العام الماضي في البصرة، ليأتي قرار المكتب التنفيذي تأكيداً على أهمية الاستقرار الإداري، مثله مثل أهمية الاستقرار في مكان وموعد البطولات.. والله من وراء القصد

*نقلاً عن البيان الإماراتية