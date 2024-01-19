الاستاد الرياضي في القدية

إعلان مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار، يوم الاثنين 15 يناير 2024، عن إطلاق الاستاد الرئيسي الجديد بمدينة القدية، الذي سيحمل اسم سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد. سيقدم أبعاداً جديدة للرياض المدينة والعاصمة، لأن موقع الرياض في جنوب غربي قارة آسيا سيشكل محوراً لربط: شرقي آسيا، بغربي آسيا، ووسط وجنوب إفريقيا، ثم الربط عن طريق شمال غرب المملكة ربطها بالشمال العربي الإفريقي وقارة أوروبا، وهذا يوضح حجم الأرقام التي ربطت بمشروعات الرياض الاقتصادية والسياحية والترفيهية فقد ذكرت شركة القدية للاستثمار عند إعلان استاد القدية البيانات التالية:

- الاستاد الجديد سيكون واحداً من أبرز الملاعب في العالم.

- سيزود بتقنيات وإمكانات غير مسبوقة تجعله متعدد الاستخدامات، وقادر على استضافة أكبر الأحداث الرياضية والترفيهية والثقافية.

- سيبنى استاد الأمير محمد بن سلمان في وسط مدينة القدية.

- سيكون على إحدى قمم جبل طويق بارتفاع 200 متر بمدينة الرياض.

- قبل أسابيع أعلن سمو الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق المخطط الحضري لمدينة القدية والعلامة التجارية العالمية للقدية.

- ستصبح في المستقبل القريب المدينة الأبرز على مستوى العالم في مجال الترفيه والرياضة والثقافة.

- سينعكس إيجابياً على اقتصاد المملكة ومكانتها دولياً، وتعزيز استراتيجية مدينة الرياض والإسهام في نمو اقتصادها وتحسين جودة الحياة بها لتصبح واحدة من أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم.

- سيسهم في تعزيز السياحة وإتاحة آلاف فرص العمل والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة عدد الزيارات المتوقعة سنوياً إلى المملكة بمعدل 1.8 مليون زيارة من خلال جذب عشاق رياضة كرة القدم، وستة ملايين زيارة من المهتمين في الأنشطة الأخرى غير مباريات كرة القدم.

وذكر العضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار، عبدالله بن ناصر الداود، إن الشركة تطمح لأن تصبح مدينة القدية وجهة رائدة عالمياً في المشهد الرياضي والترفيهي والثقافي:

- الاستاد سيمثل أيقونة للمدينة بفضل موقعه على جبل طويق وإطلالته على المدينة الجديدة.

- تصميمه المبتكر سيسمح باستخدامه في أغراض متعددة، حيث يمكن تحويل أرضيته بالكامل إلى ساحة لإقامة مختلف الفعاليات الرياضية والترفيهية.

- الأرضية والسقف والحائط العلوي القابلة للطي والسحب، والتي تتيح فتح أحد جوانبه لتوفر إطلالة للجزء السفلي من المدينة.

*نقلاً عن الجزيرة السعودية