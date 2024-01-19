اسمحوا لي أن أخرج عما ألفت الكتابة عنه بالأيام الماضية بشأن مشاركة منتخبنا الوطني لكرة القدم في بطولة كأس آسيا في قطر، لألتفت معكم إلى مواجهة نارية ستجمع اليوم منتخب العراق الشقيق بطل كأس الخليج ونظيره الياباني المرشح الأبرز للفوز بكأس آسيا، والتي يتوقع لها أن تكون مباراة القمة في الجولة الثانية.

وابتداء من الآن أعلن مؤازرتي لأسود الرافدين، وأمنياتي القلبية للبايش وزملائه بالخروج الآمن وبنتيجة إيجابية أمام “الساموراي” الياباني، الذي يميل ميزان الأرقام لصالحه، ومنها أن اليابان لم تخسر في آخر 25 مباراة خاضتها في دور المجموعات بكأس آسيا، وبالتحديد فازت في 19 مباراة مقابل التعادل 6 مرات، كما أن الكلمة العليا كانت لها في جميع مبارياتها التسع الأخيرة.

أما على مستوى المواجهات المباشرة، لم يخسر منتخب اليابان في آخر 9 مباريات أمام العراق، إذ فاز في 7 مباريات مقابل التعادل مرتين، وانتهى اللقاء الأخير بين الطرفين بالتعادل في يونيو 2017.

لا شك أن هذا السجل الحافل بالأرقام، يصب في صالح اليابان، لكن ذلك لا يثني عزيمة “أسود الرافدين” في الوقوف أمام أعتى القوى الكروية الآسيوية بصلابة، بل وبرغبة الانتصار، وهذا ما يحضر له زملاء أسامة رشيد، الذي سجل هدفه الأول في كأس آسيا من أول تسديدة له على المرمى، ويضيف زميله إبراهيم بايش أن طموح العراق في منافسات الجولة الأولى صدارة المجموعة، رغم اعترافه بأن المباراة مع اليابان ستكون اختبارا صعبا للعراق.

على أي حال، الميدان سيحسم هذا الجدال، وإن فاز العراق في المباراة فإنه سيعلن عن نفسه مرشحا للمنافسة على اللقب، وهو شرف يليق بأبطال الخليج، القادمين بنشوة الفوز على إندونيسيا 1/‏3 فيما فازت اليابان على فيتنام 2/‏4 وهي الآن تتصدر ترتيب المجموعة الثانية قبل مواجهة العراق.

*نقلاً عن البلاد البحرينية