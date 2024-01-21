أن تأتي متأخراً

أضم صوتي للمشجع البحريني الغيور الذي التقت به الزميلة زينب شهاب موفدة صحيفة “البلاد” لقطر، في مدرجات ملعب ستاد جاسم بن حمد بعد خسارة منتخبنا الوطني أمام نظيره الكوري الجنوبي 3/‏‏‏‏1 في افتتاح منافساته ببطولة كأس آسيا لكرة القدم.

لقد قال المشجع آنذاك، إنه متفائل قبل كل مباراة يخوضها المنتخب، وأضاف باللهجة البحرينية الدارجة: “المستوى كله بالريوس” في إشارة إلى النتائج المتراجعة وغير المرضية للمنتخب في الفترة الأخيرة بشكل عام، وليس في بطولة كأس آسيا فقط، فالانطباع الذي يأخذه الشارع الرياضي عن المنتخب لا يتعلق بمباراة واحدة، وإنما بسلسلة من المباريات، وللأسف سلسلة الأحمر مع الأرجنتيني أنطونيو بيتزي لم تكن جيدة حتى الآن.

ولكنني سأبقى متفائلا حتى الرمق الأخير، ولن أفقد الأمل في أن يعود الأداء القوي والمستوى الفني المتطور للمنتخب الوطني، الذي يبدأ مرحلة جديدة مع بيتزي، علما أن هذا الأخير مطلوب منه إعداد منتخب قادر على التأهل لكأس العالم 2026؛ لذلك ستجدون عدم يقين ورؤية غامضة تحيط بتشكيلة المنتخب وغابت عنها أسماء مميزة، ربما - أقول - ربما لأنها لم تكن في حسابات المدرب الجديد على المدى البعيد؛ كونه يعمل وفق استراتيجية معدة لتحقيق أهداف متوسطة المدى قد لا تتناسب مع أعمارهم!

على كل حال، لخص فوز منتخبنا يوم أمس المقولة التبريرية الشهيرة: “أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي”، وبالفعل كان هذا حال منتخبنا الوطني في مباراة أمس أمام ماليزيا، لقد حبس أنفاسنا لمدة 95 دقيقة، حتى أطلق النجم علي مدن قذيفة فجرها الضغط النفسي والوضع الصعب الذي يعيشه الفريق في مباراة، كان يفترض أن تحسم فيها النتيجة منذ الدقائق الأولى، لكن هذا ما حدث، والحمدلله خرج الأحمر من عنق الزجاجة، ليتنفس الصعداء ويستعد لموقعة لا تقل خطورة عن سابقاتها أمام “نشامى الأردن” الذي سحق ماليزيا وبعثر أوراق كوريا.

*نقلاً عن البلاد البحرينية