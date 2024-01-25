لم يكن أشدّ المتشائمين يتوقع أن يتعرّض منتخبنا الوطني لكرة اليد أو ما يسمى بمنتخب المحاربين لخسارة من المنتخب الياباني في الدقائق الأخيرة من زمن مباراة دور النصف النهائي للبطولة الآسيوية الحادية والعشرين للرجال لكرة اليد، ولم يكن يدور بخلد أحد أن يختلط الحابل بالنابل على أرضيّة صالة مدينة خليفة الرياضية، بعد مشهد مؤسف لمحاولات تهجّم من بعض لاعبي المنتخب على طاقم حكام المباراة، وسط غضب واستياء كبيرين للجماهير الكبيرة التي وقفت خلف المنتخب وساندته طوال زمن المباراة في صورة جميلة تعبر عن حبّ وولاء تلك الجماهير لفريق المحاربين، ولكن جاءت الأحداث الأخيرة بعد نهاية المباراة لتشوّه جمالية الصورة من قذف بعض الجماهير قوارير الماء على أفراد المنتخب الياباني في مشهد غير حضاري لم نشاهده في ملاعبنا إلا القليل والنادر منها.

من الطبيعي أن تثير الأخطاء التحكيمية الجدل والانتقادات، ولكن يجب أن نتذكر أنها جزء من اللعبة، وأنه من الصعب تجنّبها بالكامل، ويمكن أن تؤثر الأخطاء التحكيمية على اللاعبين وتثير الغضب والاستياء، لكن من المهم أن يتمكن اللاعبون من التحكم في تلك العواطف والحفاظ على تركيزهم النفسي، ما حدث في مباراة منتخبنا الوطني لكرة اليد يوم أمس الأول أمام المنتخب الياباني من ضياع التركيز الذهني في الدقائق الأخيرة من المباراة بعد أن كان المنتخب متقدما بالنتيجة طوال المباراة حتى أن وقعت بعض الأخطاء التحكيمية التي استطاع المنتخب الياباني من خلالها الاستفادة وترجمتها إلى أهداف قضت على آمالنا في الفوز والتأهل للمباراة النهائية وذلك للمرة الثالثة في تاريخ استضافة البحرين للبطولة، مكتفيين بالوصول إلى نهائيات بطولة العالم للمرة السادسة في تاريخ لعبة كرة اليد البحرينية.

دقائق أخيرة خسرنا فيها كل شيء، خسرنا التأهل للمباراة النهائية وخسرنا الروح الرياضية وخسرنا الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها لاعبونا الأبطال، خبرة كان الفريق في أمس الحاجة لها في الأوقات الصعبة من المباراة، للأسف هناك بعض اللاعبون لم يستطيعوا التحكّم في أعصابهم في أوقات كان من المفترض أن يتحكّموا بها من أجل السيطرة على مجريات المباراة، كنا نمنّي النفس في الفوز بالمباراة والوصول للنهائي وتحقيق الحلم الآسيوي، ولكن قدّر الله وما شاء فعل، كل الأمنيات والتوفيق لرجال الأحمر البحريني في مواصلة مشوارهم في البطولة والصعود على منصة التتويج للظفر بالميدالية البرونزية والمركز الثالث الذي قد لا يلبي تمامًا الطموحات، إلا أنه سيظل إنجازًا يستحقُ الاعتراف به، وشكرًا لفرقة المحاربين وجماهير أحمر اليد.

ختامًا لكلمة حق وللحق كلمة، ودمتم على خير.

*نقلا عن الأيام البحرينية