إيرادات ومصروفات

الحقيقة تقول إن أندية دوري روشن السعودي أنفقت مبالغ طائلة لضم لاعبين كبار، ونجوم صف أول، ليحل في المركز الرابع عالميًا، بنحو 972 مليون يورو، بحسب بيانات موقع «ترانسفير ماركت»، ليأتي خلف دوريات إنجلترا وفرنسا وإيطاليا، من حيث الإنفاق على الصفقات، والذي يضم فترتي الانتقالات، الأولى في صيف 2023، والثانية في شتاء 2024، وبالرغم من أن الإنفاق في انتقالات يناير 2024 لم يتجاوز 23 مليون يورو، فإن فترة انتقالات صيف 2023 كانت قياسية بمعنى الكلمة، وهذا ما جعلني أتساءل: هل سلط أحد الضوء على العائد من هذه الصفقات الخيالية؟ والإجابة، للأسف الشديد، لا.

الأمر مدروس لدى المسؤولين داخل قادة الاستثمار الرياضي في السعودية، وهذا ما جعلني أكتب هذا المقال، وأسلط الضوء على إيرادات رابطة دوري المحترفين السعودي في الموسم الجاري، والتي بلغت 500 مليون ريال، وستقفز إلى 650 مليونًا، بانضمام رعاة جدد قريبًا، وهذا اعتبره نجاحًا كبيرًا، تحقق في وقت قياسي.

ما فعلته السعودية ليست مسارًا للجدل، فالعالم كله يتطور ويبحث عن الأفضل، فلعلمك أن حجم سوق انتقالات اللاعبين عالميًا في الموسم الجاري وصل إلى 9.63 مليار دولار، بعد أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الأندية في كل دول العالم أبرمت 74836 صفقة انتقال بيع وشراء خلال عام 2023، منها 23689 «31.7%» على صعيد المحترفين «من الرجال والسيدات».

وبالرغم من تراجع إنفاق الدوري الإنجليزي من 3.1 مليار يورو في الموسم الماضي إلى 2.9 مليار يورو خلال الموسم الحالي، إلا أن هناك ارتفاعًا كبيرًا في إنفاق الدوريات الأوروبية الكبرى الأخرى عبر فترتي الانتقالات، حيث زادت قيمة صفقات الدوري الفرنسي بحوالي 396 مليون يورو، والدوري الألماني بنحو 279.2 مليون يورو، والبطولة الإنجليزية بحوالي 124.8 مليون يورو، والدوري الإيطالي 79 مليونًا، وهذا أمر طبيعي جدًا، خاصة وأن لعبة كرة القدم طالما تسحر الجماهير، ويعشقها الجميع، وهذا بالطبع مصدر تسويق واستثمار جيد، وهذا ما نبحث عنه في السعودية، خاصة وأننا نعيش في عالم استثماري كبير، ويجب علينا مواكبة الأحداث لتحقيق أهداف بعيدة المدى.

*نقلا عن الرياضية السعودية