بطولة وزارة الداخلية للتنس ونجاح متميز

تُختتم اليوم فعاليات بطولة وزارة الداخلية (تشالنجر) للتنس التي دخلت عامها الثالث بنجاح متميز وإعداد جيد من القائمين على هذه البطولة التي تقام برعاية كريمة من معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية الذي حرص على تقديم كافة التسهيلات التي أسهمت في نجاح هذه البطولة، التي بدأت تأخذ مكانة متميزة في بطولات التصنيف كواحدة من أفضل خمس بطولات لعام 2023.

وهذا يُحسب للقائمين على هذه البطولة وعملهم المخلص لتأكيد اسم ومكانة البحرين، فلهم كل التحية والتقدير.

إن مشاركة عدد بلغ 88 لاعبًا من مختلف دول العالم في هذه البطولة وخاصة ممن يعتبرون من المصنفين عالميًا هو في حد ذاته نجاح للبحرين ووزارة الداخلية في احتضان هذه البطولة للعام الثالث، ومن المشاركين فيها ستة لاعبين كانوا ضمن أفضل 150 لاعبًا منهم أفضل 100 لاعب سابقًا الفرنسي جاسكيت صاحب المركز السابع والكازاخستاني كوكتسكي 25، والبوسني دتير جهور 23 غيرهم من اللاعبين.

ومن خلال حرصي على الحضور والتواجد في هذه البطولة شاهدت ما أسعدني من تنظيم رائع ونجاح، جاء بتكاتف الجميع وترجمة توجيهات معالي الوزير الرياضي وعاشق التنس الذي حرص ويحرص على التواجد ومتابعة هذه البطولة، وكان للاتحاد الرياضي للأمن العام دور في تنظيم البطولة ووصولها لهذا المستوى بالتعاون مع نادي الأمن العام، كما أسهم نجاح البطولة فنيًا تواجد عدد من الحكام الدوليين من مختلف الدول ومن بينهم 8 حكام دوليين بحرينيين، إضافة لمساهمة عدد من المدارس في البحرين بتوفير الطلبة كمُلتقطي الكرات.

شكرًا لكم جميعًا.. ونتمنّى ختامًا ناجحًا ورائعًا اليوم.

*نقلاً عن الأيام البحرينية